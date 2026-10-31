«Договорились продолжить работу»: омбудсмен допустил проведение новых гуманитарных миссий

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Дмитрий Лубинец договорился с российским омбудсменом Яной Лантратовой продолжить работу над гуманитарными миссиями для гражданских вблизи фронта.
фото: t.me/patrolpolice_ua

После успешного завершения гуманитарной операции в оккупированных Олешках на Херсонщине Украина планирует продолжить миссии по помощи гражданским, которые остаются вблизи линии фронта.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По словам омбудсмена, операция в Олешках должна стать первым шагом к организации регулярных гуманитарных миссий.

«И мы не останавливаемся на этой миссии. Вместе с Уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой договорились продолжить работу над регулярными гуманитарными миссиями. Олешки должны стать первым шагом», – сообщил Лубинец.

После прибытия эвакуированных на подконтрольную Украине территорию команда омбудсмена пообщалась с каждым, чтобы выяснить первоочередные потребности и определить необходимую помощь.

Люди очень устали после сложной дороги, но радуются, что смогли покинуть оккупацию. Некоторые из них признались, что уже потеряли надежду на спасение.

«Мы уже не верили, что сможем оттуда выехать», – передал их слова Лубинец.

Вот дословный перевод блока на русский язык с полным сохранением всех ссылок, разметки и специальных встроек:

Напомним, 31 октября четыре борта с жителями оккупированных Олешек, решившими выехать на подконтрольную Украине территорию, приземлились в аэропорту белорусского Гомеля, где их встречали волонтеры, спасатели и медицинские службы.

Вскоре президент Владимир Зеленский подтвердил, что эвакуированные жители Олешковской громады успешно пересекли государственную границу Украины в Черниговской области.

В итоге гуманитарная миссия по спасению гражданских из захваченных Олешек на Херсонщине успешно завершилась. Среди эвакуированных как 94-летний пенсионер, так и младенец в возрасте чуть больше года.

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Эвакуация Дмитрий Лубинец Олешки
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