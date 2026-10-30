Лубинец показал, как происходила эвакуация жителей Олешек – видео

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Украинская гуманитарная миссия доставила помощь во временно оккупированные Олешки и организовала выезд жителей, сообщил Лубинец.
Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Украинская гуманитарная миссия доставила помощь во временно оккупированные Олешки и организовала выезд жителей, которые хотели вернуться на подконтрольную Украине территорию.

О ходе эвакуации рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По его словам, украинская делегация безопасно прибыла в город, где омбудсман лично пообщался с местными жителями, чтобы узнать их потребности.

Впоследствии Лубинец сообщил, что все желающие уехать в Украину получили такую ​​возможность и уже находятся в пути.

«Гуманитарная помощь доставлена. Колонны разделились – я еду в Украину», – уточнил омбудсман.

Он также добавил, что к моменту завершения евакуационной миссии режим тишины длился 87 часов, в этот период нарушений не зафиксировали.

Напомним, что для жителей временно оккупированных войсками россии Олешек подготовили гуманитарную помощь, 25 автобусов на 750 мест и кареты скорой помощи для эвакуации маломобильных людей.

По данным СМИ, Украина и россия обязались организовывать регулярную доставку гуманитарной помощи на Херсонщину после завершения режима тишины и эвакуационной миссии в временно оккупированных Олешках.

Ранее мы сообщали, что каждый четвертый украинец (24,5%) лишь в общих чертах знает о сложной гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках. Еще 30% опрошенных интересуются новостями о городе время от времени, тогда как 38% системно следят за ситуацией.

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Эвакуация Херсонская область Война в Украине Дмитрий Лубинец Олешки
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