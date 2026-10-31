На Гуляйпольском направлении российские войска привлекают к штурмовым действиям вербованных наемников из стран Африки и Азии. На прошлой неделе Силы обороны Украины уничтожили и ранили около 900 оккупантов – это рекордный показатель за последние два месяца.

Об этом сообщил 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

26 октября 2026, 14:17 Россия наращивает вербовку африканцев в свою армию из-за больших потерь – СМИ Россия увеличивает вербовку граждан африканских стран в свою армию, чтобы компенсировать потери в войне против Украины. Наиболее значительно выросло число новобранцев из Бурунди и Зимбабве.

По данным военных, количество российских военных, погибших или получивших ранения за прошлую неделю, почти на 150 человек превышает показатель предыдущего периода.

Из-за значительных потерь на передовых позициях российское командование вынуждено перегруппировывать силы, проводить ротации и заменять подразделения. В частности, в составе 5-й общевойсковой армии рф происходит замена 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады на силы 60-й отдельной мотострелковой бригады.

После пополнения личного состава противник, вероятно, будет пытаться возобновить интенсивность штурмов. Основной тактикой россиян остается инфильтрация небольшими пехотными группами численностью от одного до пяти военных.

В то же время в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ фиксируют участие в штурмах не только граждан россии, но и иностранцев. По информации военных, российское командование привлекает к боевым действиям наемников из стран Африки и Азии.

Иностранцев вербуют под видом гражданской работы или безопасной контрактной службы. Однако по прибытии в россию у них забирают документы и мобильные телефоны, а впоследствии силой отправляют на передовую, лишив возможности связаться с родными.

Напомним, недавно СМИ сообщали о том, что россия активизирует вербовку граждан африканских стран в свою армию, пытаясь компенсировать значительные потери в войне против Украины и нехватку людей для мобилизации. После того как Кения и Южно-Африканская Республика выступили против привлечения своих граждан к войне, Москва сосредоточила внимание на других странах континента.

Также стало известно, что гражданин Индонезии Тауфик Мухаммад, завербованный в российскую оккупационную армию, погиб во время первого боя в Донецкой области. Перед поездкой в россию он работал таксистом в Джакарте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.