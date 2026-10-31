Стычки перед Конституционным трибуналом в Польше: полиция сообщила о задержанных

В Польше сегодня ночью, 31 октября, полиция задержала четырех человек во время беспорядков перед Конституционным трибуналом.

Об этом сообщает местное издание RMF24 со ссылкой на данные столичной полиции.

30 октября 2026, 23:28 Столкновения возле Конституционного трибунала и заявления о «госперевороте»: что происходит в Польше В Польше произошли столкновения возле Конституционного трибунала, троих человек задержали. Оппозиция обвинила правительство в попытке госпереворота, а Навроцкий прервал визит в Сенегал.

По данным правоохранителей, все необходимые действия предпринимались при обеспечении безопасности в районе Конституционного трибунала.

«Во время проведения мероприятий не применялись средства прямого принуждения в виде дубинок или ручных газовых распылителей», – говорится в заявлении.

Отмечается, что полицейские «выполняли предусмотренные законом задачи, связанные с обеспечением безопасности находившихся в здании и собравшихся перед ним людей, а также с защитой общественного порядка и имущества».

При этом всего во время ночных стычек полицейские задержали по меньшей мере четырех человек. Трое из них проникли на территорию Конституционного трибунала, перелезши через ограду. Еще один человек был задержан за оскорбление полицейского.

«В то же время около 2:30 ночи находившийся на месте прокурор дал правоохранителям распоряжение установить личности указанных людей, находившихся в здании. После установления их личных данных эти люди самостоятельно покинули помещение Трибунала, без вмешательства полицейских. Это были единственные действия полиции внутри Трибунала, и они были осуществлены исключительно по четкому распоряжению уполномоченного органа», – говорится в сообщении полиции.

Как известно, задержания произошли на фоне обострения противостояния вокруг Конституционного трибунала. Ранее было объявлено о временном отстранении от исполнения обязанностей главы учреждения Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. Генеральный прокурор Вальдемар Журек подал ходатайство о снятии с них иммунитета.

Президент Кароль Навроцкий прервал поездку в Сенегал и среди ночи прибыл к Конституционному трибуналу. Во время входа произошла толкотня, стороны обвинили друг друга в нападении.

Напомним, послы Польши в Китае и Румынии Якуб Кумох и Павел Солох заявили об отставке из-за событий вокруг Конституционного трибунала страны.

Также министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек ожидает, что прокуратура отреагирует на действия президента Навроцкого во время инцидента с проникновением в здание Конституционного трибунала.

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