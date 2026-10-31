В одном из торговых центров Калифорнии произошла стрельба, есть жертва и пострадавшие

В американском городе Фейрфилд (штат Калифорния) произошла стрельба в торговом центре Solano Town Center. В результате нападения по меньшей мере один человек погиб, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 30 октября около 20:30 по местному времени в магазине Spirit Halloween внутри ТЦ.

Как отмечается, инцидент произошел накануне запланированного на субботу детского праздничного мероприятия «Mall-O-Ween!», во время которого посетителям должны были раздавать сладости. В ТЦ Solano Town Center расположены более 130 магазинов и заведений питания. Сам торговый комплекс расположен примерно в 70 км от Сан-Франциско.

Начальник полиции Фейрфилда Дэн Маршалл сообщил, что трое из шести раненых находятся в критическом состоянии. Также на данный момент не разглашаются персональные данные погибшего и пострадавших.

На месте стрельбы продолжают работать следователи и детективы, опрашивающие свидетелей. Сообщается, что нападавшему удалось скрыться, сейчас продолжается масштабная операция по его розыску и установлению личности.

«Это место преступления, где до сих пор продолжаются активные следственные действия. Детективы общаются со свидетелями и упорно работают над установлением личности подозреваемого, ответственного за эту ужасную стрельбу», – говорится в сообщении полиции.

Как известно, недавно в Святошинском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина, еще один получил ранение и попал в больницу. Полицейские задержали вероятного стрелка.

Напомним, ранее в помещении территориального центра комплектования на Печерске в Киеве мужчина открыл стрельбу. Ранения получили трое полицейских и трое военнослужащих.

13 октября стало известно, что в Кропивницком полиция задержала вооруженного мужчину, который бросил в сторону правоохранителей гранаты и открыл стрельбу из автоматического оружия.

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