Правительство и международные партнеры обсудили восстановление транспортной инфраструктуры

Министерство развития громад и территорий Украины обсудило с международными партнерами финансирование восстановления железной дороги, дорог, морских и речных портов, а также приграничной инфраструктуры.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины.

Встреча состоялась в рамках заседания Секторальной рабочей группы по вопросам транспорта и логистики. В ней приняли участие первый заместитель министра Сергей Деркач, заместитель министра Анатолий Тименко, представители Агентства восстановления и Укрзализныци, а также международные партнеры.

Среди участников были представители Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Европейской комиссии и дипломатических миссий.

Стороны обсудили несколько ключевых направлений восстановления транспортной отрасли. В частности, речь шла о финансировании восстановления железнодорожной и дорожной инфраструктуры, развитии транспортных коридоров, расширении сети комплексов взвешивания в движении (WIM) и реформировании железнодорожного транспорта.

Особое внимание уделили модернизации морских и речных портов Большой Одессы и Дунайского региона. Также обсудили привлечение инвестиций через концессионные проекты в портах Черноморска и Одессы.

Еще одним приоритетом стало развитие приграничной инфраструктуры, в частности пунктов пропуска и обустройство модульных укрытий.

Кроме того, участники рассмотрели работу Фонда поддержки транспорта Украины (UTSF), который координирует международную помощь для восстановления отрасли. К фонду уже присоединились Швеция, Литва, Норвегия, Германия и Эстония. Общая сумма их взносов составляет около 10 млн евро.

Напомним, накануне сообщалось, что в Украине планируют возвести 21 альтернативную мостовую переправу через реки, в частности через Днепр. В Киеве работы уже начались, а первые переправы должны заработать в начале 2027 года.

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