Зеленский прибыл в Стамбул для переговоров с Эрдоганом

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Владимир Зеленский прибыл в Стамбул, где запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и встреча со Вселенским патриархом Варфоломеем.
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул, где планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.

О своем визите глава государства сообщил в социальных сетях.

По словам Зеленского, во время поездки он будет работать над усилением защиты украинцев, развитием партнерства с Турцией и поиском реальных дипломатических путей для завершения войны.

Отдельной темой переговоров станет судоходство в Черном море.

«Работаем над укреплением защиты наших людей, межгосударственного партнерства с Турцией и реальных дипломатических перспектив. Есть важные вопросы относительно судоходства в Черном море. Также запланирована встреча со Вселенским патриархом Варфоломеем», – отметил президент.

Напомним, 29 октября Эрдоган заявлял о готовности Анкары присоединиться к усилиям по восстановлению дипломатического процесса между Украиной и россией, чтобы завершить войну путем переговоров.

Также сообщалось, что Турция и ООН готовят новый раунд переговоров между россией и Украиной о перемирии в Черном море.

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Владимир Зеленский Украина Реджеп Тайип Эрдоган Визит Турция
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