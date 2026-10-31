Россияне пытаются дискредитировать ВСУ во время режима тишины в Херсонской области

Российские оккупационные войска пытаются дискредитировать Силы обороны Украины во время гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках Херсонской области. В то же время россияне используют режим прекращения огня для усиления собственных военных позиций.

Об этом рассказал спикер группировки войск «Юг» Максим Кравчук в комментарии «Украинской правде».

29 октября 2026, 17:50 Перемирие в Олешках: чего ждать после 1 ноября Россия под прикрытие перемирия перегруппировывает войска, чтобы начать наступательные действия после 1 ноября.

По его словам, украинские защитники, в частности подразделения группировки войск «Юг», соблюдают договоренности о прекращении огня в районе проведения гуманитарной миссии.

В свою очередь, российские военные использовали паузу в боевых действиях в собственных интересах. В частности, они проводили ротацию подразделений, укрепляли позиции, обустраивали антидроновую защиту на дорогах, усиливали логистические маршруты и доставляли боеприпасы.

«Заявления врага не соответствуют действительности, украинские военные неукоснительно соблюдают режим тишины, в то время как зафиксированы провокационные действия врага», – подчеркнул Кравчук.

Он также сообщил, что во время перемирия украинские военные неоднократно фиксировали полеты российских разведывательных беспилотников. Кроме того, оккупанты сбрасывали предметы с дронов, пытаясь дискредитировать Силы обороны Украины и обвинить их в нарушении договоренностей.

В группировке войск «Юг» подчеркнули, что прекращение огня ввели исключительно в гуманитарных целях – для оказания помощи мирным жителям Олешек и их эвакуации на подконтрольную Украине территорию.

По словам спикера, подразделения группировки войск «Юг» контролируют ситуацию и следят за действиями российских войск, чтобы не допустить возможных угроз и провокаций.

Напомним, 31 октября четыре самолета с жителями оккупированных Олешек, которые согласились выехать на подконтрольную Украине территорию, прибыли в аэропорт Гомеля в Беларуси. Там эвакуированных встретили медики, спасатели и волонтеры.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что эвакуированные жители Олешек и окружающей громады уже пересекли украинскую границу в Черниговской области.

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