Россияне пытаются дискредитировать ВСУ во время режима тишины в Херсонской области

Национальная безопасность
Читати українською
Во время гуманитарной миссии в оккупированных Олешках российские военные проводят разведывательные полеты дронов и сбрасывают предметы с БПЛА, пытаясь обвинить украинских защитников в нарушении перемирия.
Getty Images

Российские оккупационные войска пытаются дискредитировать Силы обороны Украины во время гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках Херсонской области. В то же время россияне используют режим прекращения огня для усиления собственных военных позиций.

Об этом рассказал спикер группировки войск «Юг» Максим Кравчук в комментарии «Украинской правде».

Перемирие в Олешках: чего ждать после 1 ноябряРоссия под прикрытие перемирия перегруппировывает войска, чтобы начать наступательные действия после 1 ноября.

По его словам, украинские защитники, в частности подразделения группировки войск «Юг», соблюдают договоренности о прекращении огня в районе проведения гуманитарной миссии.

В свою очередь, российские военные использовали паузу в боевых действиях в собственных интересах. В частности, они проводили ротацию подразделений, укрепляли позиции, обустраивали антидроновую защиту на дорогах, усиливали логистические маршруты и доставляли боеприпасы.

«Заявления врага не соответствуют действительности, украинские военные неукоснительно соблюдают режим тишины, в то время как зафиксированы провокационные действия врага», – подчеркнул Кравчук.

Он также сообщил, что во время перемирия украинские военные неоднократно фиксировали полеты российских разведывательных беспилотников. Кроме того, оккупанты сбрасывали предметы с дронов, пытаясь дискредитировать Силы обороны Украины и обвинить их в нарушении договоренностей.

В группировке войск «Юг» подчеркнули, что прекращение огня ввели исключительно в гуманитарных целях – для оказания помощи мирным жителям Олешек и их эвакуации на подконтрольную Украине территорию.

По словам спикера, подразделения группировки войск «Юг» контролируют ситуацию и следят за действиями российских войск, чтобы не допустить возможных угроз и провокаций.

Напомним, 31 октября четыре самолета с жителями оккупированных Олешек, которые согласились выехать на подконтрольную Украине территорию, прибыли в аэропорт Гомеля в Беларуси. Там эвакуированных встретили медики, спасатели и волонтеры.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что эвакуированные жители Олешек и окружающей громады уже пересекли украинскую границу в Черниговской области.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ

и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»
ВСУ Гуманитарная помощь Эвакуация Херсонская область Оккупанты Война с Россией Война в Украине Олешки
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Обломки дрона упали на территории ТЦ в Киеве, пострадал ребенок
«Самому пожилому человеку 94 года»: Лубинец рассказал детали о гуманитарной миссии в Олешках
Зеленский провел встречу с Эрдоганом в Турции: ключевые тезисы разговора
В одном из торговых центров Калифорнии произошла стрельба, есть жертва и пострадавшие
Россияне ударили по многоэтажкам в Павлограде, среди раненых есть дети
Верховный лидер Ирана приказал расширить список целей для ударов по США и Израилю
Стычки перед Конституционным трибуналом в Польше: полиция сообщила о задержанных
Россияне пытаются дискредитировать ВСУ во время режима тишины в Херсонской области
Правительство и международные партнеры обсудили восстановление транспортной инфраструктуры
В Черниговской области готовятся принимать эвакуированных из оккупированных Олешек
Больше новостей