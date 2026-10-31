В Fire Point нашли способ наносить дальнобойные удары по россии без Starlink

Украинская оборонная компания Fire Point разработала технологические решения, которые позволяют ее системам выполнять дальнобойные удары по территории россии и оккупированным районам Украины без спутниковой связи SpaceX. Также компания работает над новыми баллистическими ракетами FP-7 и FP-9, которые могут усилить оборонные возможности Украины.

Об этом заявила генеральный директор Fire Point Ирина Терех в интервью Reuters.

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По ее словам, системы компании с самого начала проектировали с учетом возможности выполнять боевые задачи без спутниковой связи. В частности, Fire Point нашла технологические способы обходить ограничения SpaceX, которые ранее повлияли на работу украинских беспилотников.

«Мы разрабатывали их с таким расчетом. Системы Fire Point спроектированы так, чтобы завершать миссию без спутниковой связи. Навигация, которая работает без какого-либо внешнего сигнала, является приоритетом», – сказала Терех.

В то же время она отметила, что возможность полноценно использовать системы SpaceX над территорией россии значительно расширила бы возможности Украины. По ее оценке, нынешние технологические решения позволяют реализовать только 15–20% потенциала, который был бы доступен при полноценной работе Starlink над российской территорией.

Терех назвала полный доступ к спутниковым системам SpaceX «переломным фактором» для украинских ударов по важным военным объектам россии, в частности пусковым установкам баллистических ракет.

Новые баллистические ракеты FP-7 и FP-9

Отдельно руководительница Fire Point рассказала о разработке новых ракет. По ее словам, тактическую баллистическую ракету FP-7 с дальностью около 300 км можно использовать для поражения российских пусковых установок ракет «Искандер». Такие цели могут менять позиции раньше, чем до них долетят более медленные ударные беспилотники.

Терех считает, что FP-7 может стать важным дополнением к арсеналу средств защиты украинских городов. В частности, ее применение может быть экономически более выгодным, чем использование американских ракет-перехватчиков Patriot.

Она также подчеркнула, что Украина вошла в небольшую группу государств, имеющих собственные баллистические ракеты. Это означает, что ни одна иностранная страна не имеет так называемого механизма дистанционного отключения FP-7.

Кроме того, Fire Point разрабатывает ракету FP-9 с дальностью около 800 км. По словам Терех, она уже «очень близка» к готовности к боевому применению. Руководительница компании уточнила, что речь идет о готовности к концу 2026 года.

Напомним, недавно украинские беспилотники FP-1 атаковали нефтяные объекты в Санкт-Петербурге и дата-центр «ВКонтакте» в Ленинградской области рф.

Также 12 октября сообщалось, что Украина впервые запустила по территории россии баллистическую ракету собственного производства FP-7, которая способна поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Как известно, 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил о первом боевом применении украинской баллистической ракеты FP-7.

Также впоследствии Зеленский анонсировал готовность ракеты FP-9, способной достать до Москвы.

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