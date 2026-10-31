ПВО с утра сбила более 120 беспилотников и две «Бандероли» российской армии

Национальная безопасность
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Российские оккупационные войска продолжают массированную атаку на Украину. В течение дня субботы, 31 октября, рф запустила 168 ударных дронов, из которых 124 уничтожили или подавили силы ПВО.
Getty Images

В течение дня 31 октября российские войска запустили по Украине 168 ударных беспилотников, в том числе 51 реактивный дрон. Украинская противовоздушная оборона уничтожила и подавила 124 вражеских дрона.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российские дроны «Герань-5» уже разгоняются до 1000 км/ч во время манёвров – «Флеш»Российские беспилотники «Герань-5» во время маневрирования уже способны развивать скорость до 1000 км/ч.

По данным военных, россия атаковала Украину в период с 6:30 до 19:30. Среди запущенных беспилотников 51 был реактивным. Как отмечается, среди использованных средств были также беспилотники «Гербера» и S8000 «Бандероль»/«Дань-Т».

В течение указанного периода силам противовоздушной обороны удалось сбить и подавить 122 беспилотника, в том числе 37 реактивных, а также две вражеские «Бандероли».

При этом по состоянию на 19:30 в воздушном пространстве Украины оставалось около 30 ударных беспилотников. Уточняется, что боевая работа продолжается.

Напомним, в ночь на 31 октября российские войска атаковали Украину 134 ударными беспилотниками различных типов, в том числе дронами Shahed, «Гербера» и беспилотниками-имитаторами «Пародия». Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 105 вражеских БПЛА.

Также в субботу вечером, 31 октября, в Оболонском районе Киева обломки российского дрона упали на территории одного из торговых центров, в результате чего пострадала 12-летняя девочка.

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