Хмара и Драпатый обсудили ситуацию на фронте и потребности армии

Национальная безопасность
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Министр обороны Евгений Хмара и главком ВСУ Михаил Драпатый провели совещание. Обсудили планы россии, ситуацию на фронте и усиление обороны Украины.
Фото Міністерство оборони

Министр обороны Украины Евгений Хмара и Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый провели совместное совещание. В ходе встречи обсудили ситуацию на фронте, планы россии по мобилизации, возможные дальнейшие действия противника и потребности Сил обороны.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

С начала осени ВСУ освободили больше территории, чем россиянам удалось захватить – ЗеленскийПрезидент Владимир Зеленский подчеркнул, что Доброполье остается под контролем Украины, а к Запорожью оккупанты приблизились на расстояние около 20 км, а не пяти км.

«Сосредоточились на ситуации на фронте, планах россии, в частности относительно мобилизации, возможных дальнейших действиях противника, ключевых рисках безопасности и насущных потребностях Сил обороны. Отдельно обсудили противодействие воздушным атакам врага», – говорится в сообщении.

По результатам встречи Хмара и Драпатый определили приоритеты и согласовали дальнейшие шаги. Среди них – развитие возможностей Сил обороны, усиление системы обороны, обеспечение военных и наращивание производства украинского оборонно-промышленного комплекса.

Отдельно определили задачи по планированию боевых операций как на тактическом уровне, так и на оперативной глубине.

Напомним, недавно бойцы «Хартии» провели уникальную подземную контрнаступательную операцию «Велес» на Купянском направлении, в ходе которой взяли в плен 30 военных армии рф.

Также как известно, в ходе контрнаступательной операции «Вивальди» украинские военные нанесли настолько значительные потери 144-й мотострелковой дивизии россии, что она фактически перестала существовать как организованное воинское формирование.

Кроме этого, во время четвертого этапа операции «Вивальди» ВСУ освободили еще 101 км² территории Донецкой области и три населенных пункта – Зеленую Долину, Липовое и Колодези.

А ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что с начала осени ВСУ освободили больше территории, чем удалось захватить российским оккупантам. В частности, Доброполье остается под контролем Украины, а к Запорожью оккупанты приблизились на лишь расстояние около 20 км.

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