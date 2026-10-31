В российском Калининграде пропало электричество и возникли проблемы с интернетом

Общество
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В ночь на 31 октября в Калининграде и нескольких городах Калининградской области россии пропал свет. Также возникли перебои с мобильным интернетом.
Telegram-канал Exilenova+

В ночь на 31 октября в российском Калининграде и ряде других населенных пунктов Калининградской области пропало электроснабжение. Одновременно в регионе возникли перебои с мобильным интернетом.

Об этом сообщают российские СМИ и мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

По сообщениям местных жителей, отключение электроэнергии произошло около полуночи 30 октября. Без света остались несколько районов Калининграда, а также другие города области, в частности Гурьевск, Светлогорск, Пионерский, Янтарный, Гвардейск и Багратионовск.

Электроснабжение пропало и в других населенных пунктах региона. Кроме того, жители сообщали о проблемах с мобильным интернетом.

На момент появления сообщений местные власти не назвали причин отключения и официально не подтвердили информацию об инциденте.

Калининградская область – российский эксклав, расположенный между Польшей и Литвой и отделенный от основной территории россии. В феврале 2025 года страны Балтии отключились от энергосистем россии и Беларуси и синхронизировали свои сети с континентальной европейской энергосистемой. После этого Калининградская область продолжила работать в изолированном режиме, то есть отдельно от энергосистем соседних стран.

Напомним, 30 октября стало известно, что подразделения Сил обороны Украины поразили российскую пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в Курской области рф.

Также утром 30 октября в Новокуйбышевске Самарской области россии после атаки беспилотников вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.

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