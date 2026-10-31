Более 30 городов и 165 тысяч человек: молодежь в Германии готовит масштабные протесты

В субботу, 31 октября, в Германии ожидаются масштабные молодежные протесты. Организаторы рассчитывают, что к акциям в 34 городах страны присоединятся более 165 тысяч человек. Среди главных требований – улучшение образования, снижение стоимости жизни и отказ от обязательной военной службы.

Об этом сообщают Reuters и dpa.

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Протесты организует движение Gen Z regelt («Поколение Z берет дело в свои руки»), возникшее несколько недель назад. Акции запланированы, в частности, в Берлине, Франкфурте, Мюнхене и Кельне.

Участники выступают против введения обязательной военной службы и требуют увеличить инвестиции в образование, социальную защиту и систему здравоохранения, а также усилить борьбу с изменением климата.

Организаторы подчеркивают, что выступают исключительно за мирные демонстрации и отвергают любые проявления насилия. Они также призывают не приносить на акции оружие и стеклянные предметы, не провоцировать полицию и не использовать экстремистскую символику.

В то же время немецкие правоохранители предупреждают о возможных попытках радикальных группировок воспользоваться протестами. По данным МВД Германии, к призывам присоединяются представители части леворадикальной среды и отдельные группы, связанные с иностранным экстремизмом.

На фоне возможных беспорядков некоторые магазины на берлинском бульваре Курфюрстендамм заранее закрываются или защищают витрины деревянными щитами. Опасения усилились после протестов во Франции, которые в этом месяце сопровождались погромами, мародерством и поджогами.

Министр внутренних дел федеральной земли Гессен Роман Позек призвал не допускать повторения французского сценария в Германии. В то же время немецкие органы безопасности заявили, что не получали информации о конкретных призывах к насилию во время запланированных акций.

Как известно, в этом году молодежные протесты охватили ряд европейских стран. В частности, в Сербии студенческое движение сыграло важную роль в политических изменениях, а во Франции демонстрации переросли в массовые беспорядки.

Напомним, недавно в столице Чехии Праге тысячи людей вышли на акцию протеста против планов правительства изменить систему финансирования и управления общественными вещателями. Протесты состоялись после того, как депутаты предварительно поддержали соответствующий законопроект во время ночного голосования.

А 24 октября в Париже и других городах Франции во время демонстраций против роста стоимости жизни произошли стычки. Правоохранители задержали около тысячи человек.

Кроме того, по меньшей мере 128 человек были задержаны в результате массовых беспорядков и погромов на фоне протестов в центре Барселоны, еще 15 правоохранителей пострадали.

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