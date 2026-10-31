Генпрокурор Польши ожидает реакции прокуратуры на действия Навроцкого в Конституционном трибунале

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек ожидает, что прокуратура отреагирует на действия президента Кароля Навроцкого во время инцидента с проникновением в здание Конституционного трибунала.

Об этом пишет Polsat News.

По мнению министра, президент воспользовался ситуацией, чтобы спровоцировать общественное возмущение и усилить напряжение среди людей.

Журек заявил, что его обеспокоило поведение Навроцкого, видеозаписи которого распространились в сети. Он подчеркнул, что даже президентский иммунитет не должен быть основанием для действий, которые, по его оценке, являются недопустимыми.

«Меня очень обеспокоило поведение президента, ведь мы видели те видео, которые сегодня есть в сети, и я надеюсь, что прокуратура примет соответствующие меры, потому что недопустимо, чтобы человек, которого защищает президентский иммунитет, вел себя таким образом – врывался, нападал на судей», – заявил глава Минюста.

Он также назвал поведение Навроцкого «скандальным» и добавил, что ему стыдно за действия главы государства.

«Сегодня я снова видел главу государства, за которого мне пришлось стыдиться», – подчеркнул Журек.

Напомним, послы Польши в Китае и Румынии Якуб Кумох и Павел Солох заявили об отставке из-за событий вокруг Конституционного трибунала страны.

Это произошло на фоне обострения противостояния вокруг Конституционного трибунала. Ранее было объявлено о временном отстранении от исполнения обязанностей главы учреждения Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. Генеральный прокурор Вальдемар Журек подал ходатайство о снятии с них иммунитета.

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