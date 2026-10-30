Как будут отключать свет 31 октября: прогноз Укрэнерго

В субботу, 31 октября, графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать в части областей Украины с 06:00 до 23:59.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

29 октября 2026, 17:38 Конотоп пережил пять дней без света: как городам подготовиться к блэкаутам зимой Святослав Павлюк объяснил, почему города не могут обеспечить население электроэнергией от генераторов и как подготовиться к длительным перебоям со светом, водой и теплом.

Ограничения для бытовых потребителей будут применяться в объеме от 1,5 до 2,5 очередей. Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

В Укрэнерго предупредили, что ситуация в энергосистеме может изменяться в зависимости от последствий обстрелов. Украинцам советуют следить за актуальной информацией и графиками отключений на официальных страницах облэнерго.

«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно», – говорится в сообщении.

Напомним, что в Днепре 30 октября утром остановился весь городской электрический транспорт в результате ударов армии российской федерации, которые повредили объекты энергетики города. Энергетики ввели экстренные отключения света.

Ранее нардеп и глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус рассказал, почему в Украине возникает дефицит электроэнергии, несмотря на достаточную генерацию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.