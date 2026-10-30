Как будут отключать свет 31 октября: прогноз Укрэнерго

В субботу, 31 октября, графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать в части областей Украины с 06:00 до 23:59.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Ограничения для бытовых потребителей будут применяться в объеме от 1,5 до 2,5 очередей. Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
В Укрэнерго предупредили, что ситуация в энергосистеме может изменяться в зависимости от последствий обстрелов. Украинцам советуют следить за актуальной информацией и графиками отключений на официальных страницах облэнерго.
«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно», – говорится в сообщении.
Напомним, что в Днепре 30 октября утром остановился весь городской электрический транспорт в результате ударов армии российской федерации, которые повредили объекты энергетики города. Энергетики ввели экстренные отключения света.
Ранее нардеп и глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус рассказал, почему в Украине возникает дефицит электроэнергии, несмотря на достаточную генерацию.
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