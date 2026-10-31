У резиденции Трампа Мар-а-Лаго развернули зенитные ракетные комплексы – СМИ

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У резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде развернули два зенитных ракетных комплекса Avenger. Секретная служба США предупреждает о повышенном уровне угроз.
Фото Chris Beckett/ZUMA Press Wire/Shutterstock

Возле резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида развернули два зенитных ракетных комплекса Avenger. Это произошло на фоне предупреждений Секретной службы США о повышенном уровне угроз для лиц, которых она охраняет.

Об этом сообщает The Telegraph.

Трамп заявил, что оставил план действий на случай своего убийства ИраномТрамп заявил, что угрозы со стороны Ирана существуют годами, а в случае покушения США дадут жесткий военный ответ.

По данным издания, два комплекса противовоздушной обороны Avenger разместили на плавучей барже неподалеку от резиденции Трампа.

Avenger – это мобильные зенитные ракетные комплексы малой дальности, установленные на автомобилях Humvee. Они предназначены для перехвата воздушных целей, в частности низколетящих самолетов и ракет. В Секретной службе США подтвердили, что работают в условиях повышенного уровня угроз.

«Мы постоянно адаптируем меры безопасности, используя самые современные инструменты, технологии и методы для защиты лиц, находящихся под нашей охраной», – заявил представитель ведомства.

В августе аналогичные комплексы также замечали во время игры Трампа в гольф на его поле в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

По данным судебных документов, Секретная служба добивается постоянного ограничения воздушного пространства над Мар-а-Лаго из-за наличия неблагоприятной разведывательной информации, в частности террористических угроз.

Заместитель директора ведомства Мэттью Куинн заявил, что угроза атак с воздуха вблизи резиденции является постоянной и существенной. По его словам, поскольку это одна из основных резиденций президента, риски необходимо минимизировать независимо от того, находится ли там Трамп.

Одной из причин усиления мер безопасности считают конфликт США с Ираном. Кроме того, в последние годы Трамп пережил несколько покушений, организованных гражданами США.

Напомним, ранее The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники писал о том, что Израиль передал американской стороне новые разведывательные данные, которые могут свидетельствовать о подготовке Ираном нового плана покушения на президента США.

Впоследствии Трамп заявил, что оставил четкие инструкции на случай покушения на свою жизнь.

А в апреле мероприятие с участием Дональда Трампа прервала стрельба, а политика срочно вывели со сцены.

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