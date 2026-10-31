У резиденции Трампа Мар-а-Лаго развернули зенитные ракетные комплексы – СМИ

Возле резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида развернули два зенитных ракетных комплекса Avenger. Это произошло на фоне предупреждений Секретной службы США о повышенном уровне угроз для лиц, которых она охраняет.

Об этом сообщает The Telegraph.

11 июля 2026, 09:21 Трамп заявил, что оставил план действий на случай своего убийства Ираном Трамп заявил, что угрозы со стороны Ирана существуют годами, а в случае покушения США дадут жесткий военный ответ.

По данным издания, два комплекса противовоздушной обороны Avenger разместили на плавучей барже неподалеку от резиденции Трампа.

Avenger – это мобильные зенитные ракетные комплексы малой дальности, установленные на автомобилях Humvee. Они предназначены для перехвата воздушных целей, в частности низколетящих самолетов и ракет. В Секретной службе США подтвердили, что работают в условиях повышенного уровня угроз.

«Мы постоянно адаптируем меры безопасности, используя самые современные инструменты, технологии и методы для защиты лиц, находящихся под нашей охраной», – заявил представитель ведомства.

В августе аналогичные комплексы также замечали во время игры Трампа в гольф на его поле в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

По данным судебных документов, Секретная служба добивается постоянного ограничения воздушного пространства над Мар-а-Лаго из-за наличия неблагоприятной разведывательной информации, в частности террористических угроз.

Заместитель директора ведомства Мэттью Куинн заявил, что угроза атак с воздуха вблизи резиденции является постоянной и существенной. По его словам, поскольку это одна из основных резиденций президента, риски необходимо минимизировать независимо от того, находится ли там Трамп.

Одной из причин усиления мер безопасности считают конфликт США с Ираном. Кроме того, в последние годы Трамп пережил несколько покушений, организованных гражданами США.

Напомним, ранее The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники писал о том, что Израиль передал американской стороне новые разведывательные данные, которые могут свидетельствовать о подготовке Ираном нового плана покушения на президента США.

Впоследствии Трамп заявил, что оставил четкие инструкции на случай покушения на свою жизнь.

А в апреле мероприятие с участием Дональда Трампа прервала стрельба, а политика срочно вывели со сцены.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.