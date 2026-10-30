В Днепре остановился весь городской электротранспорт, действуют экстренные отключения света

В Днепре 30 октября остановился весь городской электрический транспорт в результате ударов армии российской федерации, которые повредили объекты энергетики города. ДТЭК ввел экстренные отключения света.

Об этом сообщили городской голова Днепра Борис Филатов и пресс-служба ДТЭК.

«К сожалению, в Днепре снова блэкаут. Энергетики всю ночь работали, но система не выдерживает. Я не буду давать публично лишних деталей. Все делают все необходимое», – написал Филатов.

Также мэр Днепра обратился к жителям города с просьбой сегодня, по возможности, оставаться дома, так как по городу курсируют только автобусы.

«Просто обращаюсь ко всем горожанам. Пожалуйста, если есть возможность – оставайтесь дома, потому что, кроме автобусов, ни один электротранспорт не работает: ни трамваи, ни троллейбусы, ни метро», – сообщил Филатов.

В ДТЭК заявили, что по всей области серьезно повреждено оборудование из-за атак врага. Поэтому с самого утра действуют экстренные отключения электричества.

«По команде «Укрэнерго» применены экстренные отключения в городе Днепре, прилегающих к областному центру районах и в части Павлоградского района. В области серьезно повреждено оборудование из-за атак врага. Энергетики работали всю ночь и продолжают работать сейчас, чтобы как можно скорее запитать объекты критической инфраструктуры и вернуть свет в дома», – говорится в заявлении компании.

Также отметим, что сегодня в Днепропетровской области день траура по погибшим в результате российского удара по железнодорожному вокзалу областного центра.

Напомним, в Днепре количество погибших в результате российского удара по железнодорожному вокзалу в четверг, 29 октября, возросло до 15.

Как известно, российские войска днем 29 октября атаковали реактивным беспилотником гражданский электропоезд на железнодорожном вокзале в Днепре.

После этого представители «Укрзализныци» заявили, что пересмотрят все протоколы безопасности на вокзалах, станциях и в поездах, чтобы выяснить, как усилить защиту пассажиров во время российских атак.

А вечером того дня российские войска атаковали беспилотником общежитие одного из профессионально-технических училищ в Днепре. В результате удара есть пострадавшие.

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