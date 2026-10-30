В Польше задержали мужчину, который, вероятно, ранил двух украинцев ножом

В столице Польши задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на двух граждан Украины. Чрезвычайное происшествие произошло в городском автобусе.

Об этом сообщает «RMF24» со ссылкой на данные местной полиции.

По данным следствия, мотивом нападения могла быть национальная принадлежность потерпевших.

3 октября 2026, 20:50 Более 30% украинцев выбирают остаться в Польше: вклад беженцев в ее экономику достиг 94 млрд злотых Почти 65% украинцев в Польше не планируют в будущем уезжать из страны, а их вклад в ВВП страны достиг 94 млрд злотых (2,4%).

Отмечается, что нападение произошло в городском автобусе в Варшаве в первой половине октября. По данным правоохранителей, мужчина использовал нож и нанес пассажирам множественные колотые и резаные раны, после чего скрылся с места происшествия.

Украинцев госпитализировали с множественными ранениями.

Злоумышленник якобы скрывался в лесистой местности в Белянах, где его задержали правоохранители.

Подозреваемому предъявили обвинения по трем пунктам. Два из них касаются нападения на граждан Украины. Речь идет о покушении на причинение тяжких телесных повреждений.

Как оказалось, мужчина уже отбывал наказание за аналогичное умышленное преступление.

Третий пункт обвинения касается высказывания угроз в адрес другого мужчины в августе 2024 года.

По инициативе прокуратуры суд избрал мужчине меру пресечения в виде трехмесячного ареста. За инкриминируемые преступления ему грозит от трех до 20 лет лишения свободы. Фигуранта поместили под временную стражу.

Напомним, недавно в Польше задержали 55-летнего гражданина россии, которого подозревают в деятельности в пользу иностранной разведки. Мужчина фотографировал поезда и объекты железнодорожной инфраструктуры, а на его электронных устройствах нашли сотни тысяч файлов с изображениями стратегически важных объектов.

Также в Польше задержали мужчину, которого подозревают в угрозах премьер-министру Дональду Туску и планировании покушения на него.

Кроме этого мы информировали, что в Польше за несколько дней произошли два нападения с ножом в школах.

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