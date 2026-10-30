В Польше задержали мужчину, который, вероятно, ранил двух украинцев ножом

В столице Польши задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на двух граждан Украины. Чрезвычайное происшествие произошло в городском автобусе.
Об этом сообщает «RMF24» со ссылкой на данные местной полиции.
По данным следствия, мотивом нападения могла быть национальная принадлежность потерпевших.
Отмечается, что нападение произошло в городском автобусе в Варшаве в первой половине октября. По данным правоохранителей, мужчина использовал нож и нанес пассажирам множественные колотые и резаные раны, после чего скрылся с места происшествия.
Украинцев госпитализировали с множественными ранениями.
Злоумышленник якобы скрывался в лесистой местности в Белянах, где его задержали правоохранители.
Подозреваемому предъявили обвинения по трем пунктам. Два из них касаются нападения на граждан Украины. Речь идет о покушении на причинение тяжких телесных повреждений.
Как оказалось, мужчина уже отбывал наказание за аналогичное умышленное преступление.
Третий пункт обвинения касается высказывания угроз в адрес другого мужчины в августе 2024 года.
По инициативе прокуратуры суд избрал мужчине меру пресечения в виде трехмесячного ареста. За инкриминируемые преступления ему грозит от трех до 20 лет лишения свободы. Фигуранта поместили под временную стражу.
Напомним, недавно в Польше задержали 55-летнего гражданина россии, которого подозревают в деятельности в пользу иностранной разведки. Мужчина фотографировал поезда и объекты железнодорожной инфраструктуры, а на его электронных устройствах нашли сотни тысяч файлов с изображениями стратегически важных объектов.
Также в Польше задержали мужчину, которого подозревают в угрозах премьер-министру Дональду Туску и планировании покушения на него.
Кроме этого мы информировали, что в Польше за несколько дней произошли два нападения с ножом в школах.
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