Навроцкий зашел в Конституционный трибунал Польши после потасовки с судьями у входа

Президент Польши Кароль Навроцкий в сопровождении председателя Верховного суда Збигнева Капиньского в ночь на 31 октября прибыл к зданию Конституционного трибунала в Варшаве. Во время входа возникла потасовка с участием судей.

Об этом пишут Polska Agencja Prasowa (PAP) и Polsat News.

30 октября 2026, 23:28 Столкновения возле Конституционного трибунала и заявления о «госперевороте»: что происходит в Польше В Польше произошли столкновения возле Конституционного трибунала, троих человек задержали. Оппозиция обвинила правительство в попытке госпереворота, а Навроцкий прервал визит в Сенегал.

Кароль Навроцкий лично прибыл в Конституционный трибунал в Варшаве на фоне обострения конфликта вокруг учреждения. Вместе с ним к зданию отправился первый председатель Верховного суда Збигнев Капиньский. Во время входа произошла потасовка с судьями.

Президент Польши, прервав визит в Сенегал, вернулся в страну и встретился с председателем Верховного суда Збигневом Капиньским.

Около 00:36 президентский кортеж отправился к зданию трибунала. Автомобили остановились примерно в 50 метрах от входа, после чего Навроцкий пешком преодолел оставшуюся часть пути.

Вскоре руководитель президентской канцелярии Павел Шефернакер сообщил, что глава государства зашел в здание учреждения. Это произошло незадолго до часа ночи.

Однако Навроцкий пробирался в трибунал с потасовкой. Судья Мацей Берек опубликовал видео, на котором видно, как Навроцкий пробирается между людьми, стоявшими в дверях. Среди присутствующих был, в частности, еще один судья Кшиштоф Маркевич.

После инцидента судья Мацей Берек обвинил Навроцкого в физическом нападении на Анну Корвин-Пиотровскую и других судей. По его словам, Корвин-Пиотровская несколько раз предлагала президенту встретиться, однако он выбрал физическое противостояние.

Представители президента взамен заявили, что судьи сами пытались помешать Навроцкому попасть в здание и нарушили его неприкосновенность. Министр президентской канцелярии Марцин Пшидач также обвинил Маркевича и Корвин-Пиотровскую в том, что они толкали главу государства.

Тем временем, по сообщениям медиа, вокруг здания трибунала собрались сотни людей.

Напомним, конфликт вокруг Конституционного трибунала Польши обострился из-за спора относительно назначения судей. Президент Кароль Навроцкий отказался принимать присягу у троих из шести судей, избранных парламентом. Председатель трибунала Богдан Свенчковский, со своей стороны, не допускал к работе судей, назначенных нынешним парламентским большинством.

30 октября судья Анна Корвин-Пиотровская объявила о временном отстранении Свенчковского и его заместителя от исполнения обязанностей. Это повлекло новое обострение противостояния, стычки у здания учреждения и обвинения в попытке государственного переворота.

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