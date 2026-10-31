Навроцкий зашел в Конституционный трибунал Польши после потасовки с судьями у входа

Президент Польши Кароль Навроцкий в сопровождении председателя Верховного суда Збигнева Капиньского в ночь на 31 октября прибыл к зданию Конституционного трибунала в Варшаве. Во время входа возникла потасовка с участием судей.
Об этом пишут Polska Agencja Prasowa (PAP) и Polsat News.
Кароль Навроцкий лично прибыл в Конституционный трибунал в Варшаве на фоне обострения конфликта вокруг учреждения. Вместе с ним к зданию отправился первый председатель Верховного суда Збигнев Капиньский. Во время входа произошла потасовка с судьями.
Президент Польши, прервав визит в Сенегал, вернулся в страну и встретился с председателем Верховного суда Збигневом Капиньским.
Около 00:36 президентский кортеж отправился к зданию трибунала. Автомобили остановились примерно в 50 метрах от входа, после чего Навроцкий пешком преодолел оставшуюся часть пути.
Вскоре руководитель президентской канцелярии Павел Шефернакер сообщил, что глава государства зашел в здание учреждения. Это произошло незадолго до часа ночи.
Однако Навроцкий пробирался в трибунал с потасовкой. Судья Мацей Берек опубликовал видео, на котором видно, как Навроцкий пробирается между людьми, стоявшими в дверях. Среди присутствующих был, в частности, еще один судья Кшиштоф Маркевич.
После инцидента судья Мацей Берек обвинил Навроцкого в физическом нападении на Анну Корвин-Пиотровскую и других судей. По его словам, Корвин-Пиотровская несколько раз предлагала президенту встретиться, однако он выбрал физическое противостояние.
Представители президента взамен заявили, что судьи сами пытались помешать Навроцкому попасть в здание и нарушили его неприкосновенность. Министр президентской канцелярии Марцин Пшидач также обвинил Маркевича и Корвин-Пиотровскую в том, что они толкали главу государства.
Тем временем, по сообщениям медиа, вокруг здания трибунала собрались сотни людей.
Напомним, конфликт вокруг Конституционного трибунала Польши обострился из-за спора относительно назначения судей. Президент Кароль Навроцкий отказался принимать присягу у троих из шести судей, избранных парламентом. Председатель трибунала Богдан Свенчковский, со своей стороны, не допускал к работе судей, назначенных нынешним парламентским большинством.
30 октября судья Анна Корвин-Пиотровская объявила о временном отстранении Свенчковского и его заместителя от исполнения обязанностей. Это повлекло новое обострение противостояния, стычки у здания учреждения и обвинения в попытке государственного переворота.
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