Столкновения возле Конституционного трибунала и заявления о «госперевороте»: что происходит в Польше

В Польше 30 октября вспыхнуло противостояние вокруг Конституционного трибунала из-за отстранения его председателя Богдана Свенчковского. Парламентарии партии «Право и Справедливость» заявили о «государственном перевороте», а президент Кароль Навроцкий досрочно прервал официальный визит в Сенегал.

Об этом пишет Reuters, а также польские медиа PAP и Polsat News.

Сообщается, что в Польше обострилось противостояние вокруг Конституционного трибунала. Судью и его заместителя временно отстранили от исполнения обязанностей, возле здания учреждения произошли стычки с полицией, а оппозиция обвинила правительство в попытке государственного переворота. На фоне событий президент Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и возвращается в страну.

«В такой момент президент должен быть в Польше. Прерываю полёт в Сенегал. Возвращаюсь», – написал глава государства в соцсети X.

30 октября судья Конституционного трибунала Анна Корвин-Пиотровская объявила о временном отстранении председателя учреждения Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. Как сообщается, решение будет действовать в течение одного месяца.

В то же время представители партии «Право и Справедливость», в частности лидер партии Ярослав Качиньский, обвинили правительство в попытке государственного переворота.

Тем временем генеральный прокурор Вальдемар Журек подал в трибунал пять ходатайств о снятии неприкосновенности с обоих должностных лиц. Четыре из них касаются Свенчковского, ещё одно – Соханьского. Министр юстиции объяснил, что речь идёт о возможном неисполнении служебных обязанностей, в частности недопуске судей к работе.

После объявления об отстранении руководства возле здания Конституционного трибунала собрались протестующие. Среди них были представители оппозиционной партии «Право и справедливость», в частности её депутаты и руководство.

Во время акции произошли стычки с полицией. Правоохранители заявили, что протестующие бросали в них опасные предметы. В результате инцидентов, по предварительным данным, задержали троих человек.

К зданию трибунала также прибыл Богдан Свенчковский. Он требовал пропустить его внутрь учреждения. Впоследствии должностному лицу удалось попасть на его территорию.

Премьер-министр Дональд Туск в соцсети X заявил, что восстановление верховенства права является обязанностью правительства. По его словам, после лет нарушений законности при предыдущей власти этот процесс сложен и требует решительных действий.

Как известно, конфликт между правительством Туска и президентом Навроцким относительно контроля над судами длится давно. Премьер пытается изменить Конституционный трибунал, который считает зависимым от предыдущей власти. В ответ руководители института блокируют приведение к присяге и работу судей, избранных новым парламентским большинством.

В частности, в марте парламент избрал шестерых новых судей Трибунала, однако президент привёл к присяге только двоих. Полномочия остальных руководство суда отказывается признавать.

Напомним, ранее между президентом Каролем Навроцким и премьером Дональдом Туском вспыхнула публичная перепалка из-за заявления главы государства о возможной потере Польшей части территорий.

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