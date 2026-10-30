В Польше задержали россиянина, который фотографировал поезда и железнодорожную инфраструктуру

В Польше задержали 55-летнего гражданина россии, которого подозревают в деятельности в пользу иностранной разведки. Мужчина фотографировал поезда и объекты железнодорожной инфраструктуры, а на его электронных устройствах нашли сотни тысяч файлов с изображениями стратегически важных объектов.

Об этом сообщает польское издание RMF24.

Мужчину задержали полицейские в городе Свидница Нижнесилезского воеводства. Правоохранители обратили внимание на подозрительное поведение россиянина во время мероприятий по обеспечению безопасности футбольного матча.

Полицейские заметили автомобиль Volkswagen, припаркованный возле нерегулируемого железнодорожного переезда. Когда мужчина увидел правоохранителей, он быстро уехал с места. Полицейские отправились за ним и впоследствии снова заметили автомобиль вблизи железнодорожного моста.

Во время проверки мужчина нервничал и пытался спешно вернуться к машине. У него обнаружили профессиональное фотографическое оборудование, с помощью которого он снимал поезда и железнодорожную инфраструктуру.

При осмотре электронных устройств задержанного правоохранители нашли сотни тысяч файлов аналогичной тематики. Они содержали фотографии различных мест и важных транспортных объектов не только в Польше.

55-летнему ро россиянину предъявили обвинение в деятельности в пользу иностранной разведки против Польши. По версии следствия, он фотографировал элементы железнодорожной и транспортной инфраструктуры, а также производственные объекты с намерением передать эти материалы иностранной разведке.

У мужчины изъяли фото- и электронное оборудование, мобильные телефоны, ноутбуки, внешние накопители большой емкости, а также несколько разных документов, удостоверяющих личность.

Суд отправил задержанного под стражу на три месяца.

Напомним, в августе в Польше правоохранители задержали гражданина рф, который по заказу российских разведывательных служб готовил убийство мужчины с гражданством США и Украины.

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