Затмение Солнца сократит производство электричества в ЕС почти на 10 ГВт

Частичное солнечное затмение, которое состоится 12 августа, временно сократит производство солнечной электроэнергии в странах Европы. В пиковый момент генерация может уменьшиться почти на 9700 МВт, что составляет около 3,7% от общей установленной солнечной мощности ЕС.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на данные французского оператора высоковольтных электросетей RTE.

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По прогнозам, затмение продлится примерно с 20:30 до 22:30 по киевскому времени. В это время в некоторых районах Франции Солнце будет закрыто почти на 99%, а на севере Испании будет наблюдаться полное затмение.

Наибольшее снижение производства солнечной электроэнергии ожидается в Германии – около 3300 МВт, Испании – 3000 МВт и Франции – до 1800 МВт при условии ясной погоды.

Несмотря на временное сокращение генерации, перебоев с электроснабжением не прогнозируют. В RTE объяснили, что затмение состоится уже после дневного пика производства солнечной энергии, а энергосистема имеет достаточный запас мощности для компенсации потерь.

Координировать работу европейских энергосистем во время астрономического явления будет Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E).

В RTE напомнили, что похожая ситуация уже возникала во время солнечного затмения 20 марта 2015 года. Тогда производство солнечной электроэнергии в Европе временно сократилось примерно на 35 ГВт, однако благодаря предварительной подготовке энергосистема успешно справилась с нагрузкой без последствий для потребителей.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за рекордно длительной засухи и обмеления Дуная в Венгрии и Румынии возник дефицит воды для охлаждения реакторов АЭС, из-за чего энергоблоки начали снижать мощность.

В частности отмечалось, что румынская армия начала операцию по изменению направления течения реки, однако первый энергоблок Чернаводской АЭС все же пришлось остановить.

Для покрытия дефицита электроэнергии румынская Nuclearelectrica начала импортировать ее из Украины при содействии молдавского поставщика Energocom.

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