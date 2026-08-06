Кремль готовил покушение на руководителя компании, поставляющей дроны Украине – Die Zeit

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Немецкие спецслужбы предотвратили покушение на руководителя компании Donaustahl Штефана Тумана, которая поставляет дроны Украине. По данным Die Zeit, к подготовке были причастны агенты, завербованные российскими спецслужбами.
фото: de.linkedin.com/in/stefan-thumann

Немецкие спецслужбы предотвратили подготовку покушения на руководителя оборонного стартапа Donaustahl Штефана Тумана, компания которого поставляет Украине дроны-камикадзе и разведывательные беспилотники.

Об этом сообщает Die Zeit со ссылкой на собственное расследование.

Россия вербует онлайн агентов для убийств и диверсий в ЕвропеРоссия все чаще привлекает организованную преступность и «одноразовых» онлайн-агентов для диверсий и целевых убийств в Европе, используя их в рамках гибридных операций.

По информации издания, российские спецслужбы начали слежку за предпринимателем еще в конце 2025 года. Первым фигурантом дела стал мужчина, которого журналисты идентифицируют как Сергея Н. – бывшего каменщика из Харькова. Он фотографировал дом Тумана и снимал на видео вход в его жилье.

После этого наблюдение якобы продолжила другая завербованная особа – румынка Алла С. Обоих подозреваемых задержали весной 2026 года. Федеральная прокуратура Германии предъявила им обвинение в работе на иностранную разведслужбу.

По данным Die Zeit, россия использовала не кадровых разведчиков, а так называемых «одноразовых агентов» – людей из криминальной или социально уязвимой среды, которых вербовали через интернет. Непосредственных исполнителей покушения, как утверждается, планировали привлечь отдельно.

Журналисты отмечают, что это свидетельствует об изменении тактики Кремля: от диверсий к попыткам физического устранения людей в странах НАТО, поддерживающих Украину. Издание напоминает, что еще в 2024 году появлялась информация о возможной слежке российских спецслужб за генеральным директором Rheinmetall Армином Паппергером.

Также, по информации Die Zeit, под угрозой находится еще один руководитель немецкой оборонной компании, однако детали этого дела остаются засекреченными.

Кроме того, журналисты упоминают инцидент, произошедший в июне 2026 года, когда сербские пограничники задержали грузовик с взрывчаткой, направлявшийся в Баварию. В телефонах водителей, по данным расследования, нашли контакты, связанные с российскими спецслужбами. В Берлине не исключают, что этот груз также мог быть частью подготовки диверсии или покушения.

Сейчас Штефан Туман находится под усиленной государственной охраной и не принимает участия в публичных мероприятиях. По данным издания, сорвать подготовку покушения удалось благодаря информации, полученной от партнерских западных разведывательных служб.

Напомним, накануне в немецком аэропорту Лейпциг вблизи украинского грузового самолета Ан-124 обнаружили дрон со взрывчаткой и детонатором.

А ранее МИД Франции вызвал временного поверенного в делах россии из-за кибератак со стороны российских структур, направленных против Франции и ее европейских партнеров.

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Россия Германия Диверсия Дрон-камикадзе
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