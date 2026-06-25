ВАКС арестовал экс-замруководителя прокуратуры Кировоградщины

Высший антикоррупционный суд заключил под стражу бывшего первого заместителя руководителя Кировоградской областной прокуратуры Юрия Ковалева с альтернативой в виде залога в размере 3 млн грн. НАБУ и САП подозревают его в получении неправомерной выгоды и легализации имущества.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, но не указывает фамилии подозреваемого.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Ковалеве, которому накануне сообщили о подозрении.

«24 июня следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к бывшему первому заместителю руководителя Кировоградской областной прокуратуры меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 августа 2026 года включительно. В качестве альтернативы суд определил подозреваемому залог в размере 3 млн грн», – информирует суд.

В суде добавили, что в случае внесения залога на подозреваемого возлагаются следующие обязанности: прибывать по первому вызову; не отлучаться из населенного пункта, где находится его место фактического проживания, без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства или работы; воздерживаться от общения с лицами, определенными определением следственного судьи; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Напомним, детективы НАБУ провели обыск в кабинете и жилье Ковалева, а также других фигурантов дела. В частности, следственные действия проводились у его доверенного лица. Следствие предполагает, что Ковалев мог извлечь неправомерную выгоду при посредничестве своего доверенного лица. Речь шла о 13500 долларов. На телефоне доверенного лица заместителя руководителя прокуратуры Кировоградщины обнаружили переписку об обстоятельствах дела. Потому телефон изъяли и на него наложили арест.

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