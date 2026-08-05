КНДР перебрасывает ракетное подразделение в россию для возможных ударов по Украине – ГУР

Северокорейский ракетный подразделение начал передислокацию в западную часть россии и может быть оснащен 120 баллистическими ракетами для вероятных ударов по Украине.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии Reuters.

25 июля 2026, 21:14 Россия готовится привлечь еще 30 тысяч военных из КНДР – Зеленский Россия готовится принять еще около 30 тысяч северокорейских военных. Кроме того, КНДР может передать новые пусковые установки для баллистики.

По его словам, россия планирует разместить около 90 военнослужащих КНДР в Воронежской области в составе 112-й ракетной бригады. Ожидается, что подразделение получит шесть пусковых установок и около 120 северокорейских баллистических ракет.

Черняк отметил, что Пхеньян уже передал Москве новую партию из 40 ракет KN-23 и KN-24 вместе с персоналом. Окончательные параметры развертывания должны определить во время переговоров на высшем уровне в следующем месяце.

В настоящее время неизвестно, какую именно роль будут выполнять северокорейские военные в российских ракетных операциях.

В ГУР подчеркнули, что россия активно использует баллистические ракеты из-за сложности их перехвата украинской ПВО. В частности, ракеты KN-23 и KN-24 могут иметь большую дальность и боевую нагрузку, чем российские «Искандеры», однако являются менее точными.

По словам Черняка, Северная Корея передала россии около 150 таких ракет в период с конца 2023 года до августа 2025-го. Также в россии, по данным украинской разведки, находятся около 9500 военнослужащих КНДР в Курской области, хотя сейчас они непосредственно не участвуют в боевых действиях против Украины.

В украинском МИД уже отреагировали на эти сообщения и отметили, что в случае развертывания северокорейских установок в россии они станут законной целью для атак.

«Если эти установки будут размещены, они станут законной целью для поражения. Поэтому наши военные соответствующим образом отреагируют», – заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Напомним, по данным украинской разведки, на прошлой неделе россия впервые с августа 2025 года применила по Украине две северокорейские баллистические ракеты. Один из таких ударов, по информации украинских властей, разрушил жилой дом в селе Радушное на Днепропетровщине, погибли как минимум пять членов одной семьи.

СМИ писали о том, что россия могла получить новую партию северокорейских баллистических ракет для усиления атак по Украине. Об этом свидетельствует использование ракеты КНДР во время удара по селу Радушное.

Также ранее сообщалось, что россия и Северная Корея почти завершили строительство первого автомобильного моста между странами через реку Туманная. Его могут использовать для скрытого перемещения военных грузов в рамках сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

Кроме того, президент Зеленский заявлял, что россия готовится существенно расширить военное сотрудничество с КНДР и планирует привлечь к войне против Украины еще около 30 тысяч северокорейских военнослужащих. В то же время в Кремле отказались официально комментировать эту информацию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.