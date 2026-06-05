Кабмин выделил Киеву 2 млрд грн на подготовку к зиме

Кабинет министров принял решение о дополнительном выделении Киеву 2 млрд грн для подготовки к отопительному сезону-2026/2027.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

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По ее словам, средства будут направлены прежде всего на мероприятия, которые должны обеспечить стабильное теплоснабжение в зимний период и повысить защищенность энергетических объектов столицы от возможных угроз.

Свириденко отметила, что финансирование осуществляется в рамках реализации Плана стойкости Киева. Ранее государство уже выделило 966 млн грн на закупку блочно-модульных котельных, которые должны усилить энергетическую безопасность города.

Напомним, правительство планирует накопить 14,6 млрд кубометров природного газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона 2026/2027 годов.

Также сообщалось, что Кабмин разработал план из четырех уровней энергетической устойчивости Украины.

При этом глава Офиса президента Кирилл Буданов, в свою очередь, заявил о непростой ситуации в энергетическом секторе и предупредил о сложном отопительном сезоне 2026-2027 годов.

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