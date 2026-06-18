Вопрос подготовки Киева к зиме вынесут на рассмотрение СНБО

Кабмин планирует в ближайшее время вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины вопрос подготовки Киева к зиме. Правительство не удовлетворено темпами подготовки столицы к следующему отопительному сезону.

Об этом 18 июня сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Телеграм-канале.

Премьер подчеркнула, что вопрос подготовки городов к зиме – прямая ответственность городских властей, и отметила, что Киев должен быть полностью готов к следующей зиме. И сделать это нужно вовремя.

1 июня 2026, 20:06 Правительство разработало план из четырех уровней энергетической устойчивости Украины Новая концепция энергосистемы предполагает автономность регионов, громад и бизнеса, а также усиление защиты критической инфраструктуры.

В то же время она добавила, что государство со своей стороны обеспечило и в дальнейшем будет обеспечивать необходимую поддержку столице. Киев получил 4 млрд гривен из резервного фонда государственного бюджета, также обеспечено софинансирование 50% необходимых мероприятий.

«Внедрены программы поддержки, в частности по установке индивидуальных и резервных источников питания в многоквартирных домах. В то же время на данный момент мы не видим достаточных темпов подготовки города к следующему отопительному сезону. Существуют отставания в выполнении ряда важных мероприятий, которые необходимо оперативно устранить», – уточнила премьер.

По её словам, Киев имеет самый большой бюджет среди всех городов Украины, а также все необходимые возможности, включая полную поддержку государства. Поэтому городские власти должны обеспечить надлежащую готовность к отопительному сезону. В связи с этим, по итогам совещания с участием Виталия Кличко, правительство определило конкретный перечень мероприятий и сроки их выполнения.

«Задача чёткая – Киев должен быть заблаговременно и надлежащим образом подготовлен к любым вызовам следующего осенне-зимнего периода», – акцентировала Свириденко и добавила, что готова в ближайшее время инициировать вынесение этого вопроса на рассмотрение СНБО. Необходимые решения должны быть приняты, считает глава Кабмина.

Напомним, в начале июня Кабинет министров принял решение о дополнительном выделении Киеву 2 млрд грн для подготовки к отопительному сезону-2026/2027.

Также правительство планирует накопить 14,6 млрд кубометров природного газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона 2026/2027 годов.

А ещё Кабмин разработал план из четырёх уровней энергетической устойчивости Украины. На реализацию Планов устойчивости регионов государство направит 67,8 миллиарда гривен.

Кроме этого, мы сообщали, что власти Норвегии выделят Украине 425 миллионов норвежских крон (около 40 млн евро) на энергетическую поддержку. Речь идет о производстве энергии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.