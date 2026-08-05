Россия атаковала энергообъекты на Днепропетровщине, без света остались более 120 тысяч семей

Оккупационная армия россии в среду, 5 августа, нанесла удар по объектам энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Из-за атаки без электроснабжения остались 126 тысяч семей в Никополе, Марганце, Покрове и близлежащих населенных пунктах.

В компании сообщили, что энергетики приступили к восстановительным работам сразу после того, как это позволила ситуация с безопасностью.

«Однако повреждения значительные – ремонт потребует времени. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в каждый дом», – говорится в заявлении.

Напомним, в ночь против 5 августа российские войска атаковали Украину 28 ракетами, а также 115 ударными беспилотниками. Силы ПВО смогли обезвредить большинство дронов, однако ни одну ракету сбить не удалось.

Основной удар пришелся на Киевскую область. В частности, в результате массированной атаки были уничтожены крупные логистические и производственные объекты украинских компаний, в частности «Эпицентра», ROZETKA, «Новой почты» и ряда других предприятий.

В Киевской области 6 августа объявили День траура по жертвам российского ракетного удара. В регионе приспустят флаги и ограничат проведение развлекательных мероприятий.

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