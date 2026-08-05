США отменили санкции против авиакомпаний, связанных с иранским КСИР

Министерство финансов США отменило санкции, введенные в 2024 году против авиакомпании Fly Baghdad Airlines, ее подразделения Iraq Express, а также двух самолетов Boeing 737. Ограничения были наложены из-за связи перевозчика с силами иранского Корпуса стражей исламской революции.

Об этом сообщает Reuters.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

В Минфине США объяснили, что решение было принято после пересмотра санкционного режима, поскольку компания изменила свою деятельность и устранила нарушения, которые стали основанием для введения ограничений.

«Fly Baghdad продемонстрировала существенные изменения в своей деятельности, поэтому ее пребывание в санкционном списке больше не оправдано. Компания устранила действия, подпадавшие под санкции», – заявил представитель Минфина.

В то же время в Вашингтоне подчеркнули, что это решение не свидетельствует об изменении политики США в отношении Ирана, КСИР или других организаций, признанных террористическими. В Минфине также отметили, что санкции могут быть повторно введены в любой момент, если для этого появятся основания.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отказался от запланированного удара по Ирану после обращения Тегерана и других государств Ближнего Востока, попросивших воздержаться от атаки из-за достижения договоренностей по основным положениям будущего соглашения.

Трамп также назвал вероятную дату полного открытия Ормузского пролива после диалога с Ираном.

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