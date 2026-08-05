Россия в июле рекордно нарастила импорт горючего из Беларуси – Reuters

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В июле рф установила месячный рекорд по закупкам бензина и дизельного горючего из Беларуси на фоне дефицита внутри страны.
Фото: aljazeera.com

В июле россия установила месячный рекорд по закупкам бензина и дизельного горючего из Беларуси на фоне дефицита, вызванного перебоями в работе нефтеперерабатывающих заводов и атак украинских беспилотников.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты.

Беларусь и Казахстан не помогут: сколько нефти перерабатывают НПЗ соседей россии«Слово и дело» сравнивает на инфографике российские потребности в переработке нефти с потенциалом НПЗ Беларуси и Казахстана.

По данным агентства, в начале июля производство бензина в россии упало примерно до 65% от сезонного уровня потребления, в то время как выпуск дизельного горючего сократился почти до уровня внутреннего спроса.

В июле поставки бензина из Беларуси в россию по железной дороге выросли на 13% по сравнению с июнем – до 212 тысяч тонн, тогда как импорт дизельного горючего удвоился и достиг 162 тысяч тонн. За первые семь месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси увеличились в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – почти до 665 тысяч тонн, а дизеля – почти в семь раз, до 418 тысяч тонн.

По информации источников Reuters, россия также начала импортировать бензин из Индии, Казахстана и Марокко.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что удары украинских дронов обрушили объемы переработки нефти в рф до самого низкого уровня за последние 24 года.

Также сообщалось, что топливный кризис тормозит в россии работу сельхозтехники и логистики, а российский автомобильный рынок начал терять темпы роста на фоне топливного кризиса, вызванного ударами беспилотников по объектам нефтеперерабатывающей отрасли.

Согласно результатам социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело», топливный кризис в рф добавил оптимизма 57% украинцев.

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