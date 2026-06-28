США готовы кардинально изменить отношения с Ираном при одном условии

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон готов кардинально изменить отношения с Ираном, если Тегеран откажется от ядерного оружия. По его словам, ядерная программа Ирана уже «функционально уничтожена».

Об этом сообщает Guardian.

28 июня 2026, 04:55 США ответили ударами на атаку танкера: Трамп выступил с новой угрозой Ирану США нанесли новые авиаудары по военным объектам Ирана после атаки иранского дрона на танкер возле Ормузского пролива. Дональд Трамп пригрозил Тегерану полным военным уничтожением в случае дальнейшей эскалации.

Венс заявил, что США выиграют при любом сценарии – независимо от того, удастся ли заключить окончательное соглашение с Ираном.

«Если мы заключим окончательное соглашение, тогда отлично. Если мы не заключим окончательное соглашение, их ядерная программа все равно будет уничтожена. Они все еще гораздо слабее как страна, поэтому я считаю, что Америка выиграет в любом случае», – сказал Венс.

Вице-президент США также заявил, что увеличение потоков нефти через Ормузский пролив является «сигналом того, что происходит что-то реальное».

По его словам, переговоры с иранской делегацией в Швейцарии были успешными, поскольку цена на нефть «упала до 73 долларов за баррель», а ядерная программа Ирана была «функционально уничтожена».

«Если они готовы отказаться от амбиций в отношении ядерного оружия на долгосрочную перспективу, то Соединенные Штаты готовы кардинально изменить отношения с этой страной… Если они готовы меняться, мы тоже готовы меняться; если они не готовы меняться, у нас все еще есть все возможности, и я думаю, что мы находимся в хорошем положении», – сказал Венс.

По данным издания, вскоре после выступления беспилотник атаковал коммерческое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе.

CBS News со ссылкой на неназванного американского чиновника писало, что танкер атаковал иранский КСИР. После этого президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении соглашения о прекращении огня.

Позже Центральное командование США заявило, что американские военные нанесли удары по иранским целям по указанию Трампа – «в прямой ответ на продолжение иранской агрессии».

В Иране заявили, что атаковали беспилотниками и ракетами военные объекты США в Кувейте и Бахрейне. Там также заверили, что любые будущие атаки со стороны американцев, независимо от их масштаба, вызовут «сокрушительный ответ».

Напомним, ранее между США и Ираном был подписан меморандум о взаимопонимании и создана дорожная карта, которая должна была привести к заключению окончательного мирного соглашения в течение 60 дней. В рамках этих договоренностей Вашингтон ввел двухмесячное послабление санкций, выдав лицензию на торговлю иранскими нефтепродуктами, а Дональд Трамп отчитывался о разблокировании Ормузского пролива и восстановлении движения транспорта.

Однако ситуация в регионе снова резко обострилась после заявлений американского президента об ударах иранских БПЛА по судам. В ответ на атаку иранских сил на коммерческое грузовое судно, которая произошла 26 июня, США нанесли авиаудары по военным объектам Ирана вблизи Ормузского пролива.

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