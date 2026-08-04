Сумщина обесточена и частично без воды из-за атак рф

Общество
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Сумская область частично обесточена после атак российской армии на объекты Облэнерго. Также у части жителей города Сумы отсутствует вода.
ГСЧС Украины

На Сумщине 4 августа произошло масштабное аварийное отключение света из-за российских атак. Часть горожан осталась без электричества. Также в некоторых громадах отсутствует вода.

Об этом сообщают пресс-службы «Сумыоблэнерго» и «Горводоканала» в Телеграм-каналах.

«Уважаемые потребители электроэнергии! В части Сумщины произошло масштабное аварийное обесточивание. Причина – вооруженная агрессия рф. Работаем над восстановлением распределения электроэнергии», – говорится в сообщении «Сумыоблэнерго».

«У рф не должно остаться альтернативы»: Зеленский сделал заявление о завершении войныУкраина будет делать все возможное, чтобы российская федерация завершила войну до конца осени 2026 года, заявил президент Владимир Зеленский.

Кроме того, из-за отсутствия электроснабжения также остановились объекты «Горводоканала». Из-за этого в части Сум временно исчезла вода.

«В связи с перебоями в энергоснабжении в настоящее время обесточены некоторые объекты КП. Просим жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. Энергетики работают над устранением проблемы», – информирует «Горводоканал».

Специалисты предприятия заверили, что как только ситуация стабилизируется, водоснабжение полностью восстановят.

Напомним, в ночь на 4 августа российские оккупационные войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре города Сумы. В результате авиаудара как минимум один человек погиб, также есть пострадавшие.

Также 3 августа российская армия атаковала Одесскую область. В результате удара возник пожар на одном из транспортных предприятий региона. По последним данным, пострадали по меньшей мере 16 человек.

Кроме этого стало известно, что 4 августа россия атаковала Украину 136 ударными БПЛА различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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