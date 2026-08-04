ЕС введет обязательную маркировку ИИ-контента: нарушителям грозят штрафы до €15 млн

Европейский Союз ввел обязательные правила прозрачности для контента, созданного искусственным интеллектом. С 2 августа разработчики и пользователи определенных ИИ-систем обязаны маркировать сгенерированные материалы и сообщать людям о взаимодействии с такими технологиями.

Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте Еврокомиссии.

15 июля 2026, 16:38 Почти две трети украинцев используют искусственный интеллект в ежедневной рабочей рутине Для большинства активных пользователей ИИ в Украине эта технология приобрела признаки обычного рутинного процесса. 72 процента респондентов, которые работают или учатся с ИИ каждый день, воспринимают его как регулярного рутинного помощника.

Рекомендации разъясняют, как разработчики и пользователи ИИ-систем должны выполнять требования статьи 50 Закона ЕС об искусственном интеллекте (AI Act). Эти положения вступили в силу 2 августа 2026 года и касаются, в частности, генеративного ИИ, интерактивных систем и технологий создания дипфейков.

В соответствии с правилами, поставщики ИИ-систем будут обязаны:

четко сообщать людям, когда они напрямую взаимодействуют с системой искусственного интеллекта;

добавлять специальные машиночитаемые отметки к контенту, созданному или измененному ИИ, чтобы его можно было автоматически обнаруживать;

обеспечивать прозрачность относительно использования генеративных моделей.

В то же время организации, которые применяют такие технологии, должны информировать пользователей в случаях использования систем распознавания эмоций, биометрической категоризации, а также при распространении дипфейков.

Отдельные требования касаются текстов на общественно важные темы, которые созданы искусственным интеллектом без человеческой проверки или редакционного контроля. Такой контент также должен быть обозначен, чтобы читатели могли оценить его происхождение.

Новые рекомендации также определяют, какой именно контент считается синтетическим, что такое дипфейки и в каких случаях действуют исключения. Например, стандартное редактирование материалов человеком без использования генеративного ИИ не подпадает под эти требования.

Соблюдение правил можно будет подтверждать, в частности, через выполнение положений Кодекса практики по прозрачности ИИ-контента. Компании, которые не будут использовать этот кодекс, должны будут доказать, что применяют другие, не менее эффективные способы маркировки и идентификации созданных ИИ материалов.

За контроль выполнения новых требований будут отвечать национальные органы рыночного надзора, Европейский офис по искусственному интеллекту и Европейский инспектор по защите данных в случаях, когда поставщиками или пользователями ИИ выступают учреждения ЕС.

За нарушение положений AI Act предусмотрены значительные финансовые санкции – штрафы могут достигать €15 млн или 3% от мирового годового оборота компании, в зависимости от того, какая сумма больше.

Напомним, данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 29 по 30 июня 2026 года, свидетельствуют, что почти три четверти украинцев (72%), которые работают или учатся, используют искусственный интеллект в ежедневной рабочей рутине и воспринимают его как регулярного помощника.

Также выяснили, что в Украине технологии искусственного интеллекта в профессиональной деятельности и обучении чаще используют женщины, чем мужчины: 69% против 59% соответственно.

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