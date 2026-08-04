ВАКС назначил к рассмотрению дело экс-чиновника Генпрокуратуры Кулика

Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу уголовное производство по обвинению бывшего заместителя начальника департамента Генеральной прокуратуры Константина Кулика в злоупотреблениях.

Такое решение 28 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Назначить судебное рассмотрение уголовного производства по обвинению (Кулика – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины, в открытом судебном заседании в зале судебных заседаний ВАКС в 12:00 7 августа 2026 года. Судебное разбирательство уголовного производства осуществлять в открытом судебном заседании с участием прокурора, обвиняемого, защитника», – говорится в решении.

Ранее ВАКС применил заочную меру пресечения в виде содержания под стражей к Кулику.

Напомним, по версии следствия, Ощадбанк обратился в ГФС с жалобой на решение о взыскании налогов. Подозреваемый на тот момент первый замглавы ГФС Сергей Билан, имея исключительное право подписи решений по результатам рассмотрения жалоб и действуя в интересах предприятия, намеренно не подписал готовый проект соответствующего решения в установленный срок. В результате этого жалоба была автоматически удовлетворена, а бюджет упустил возможность взыскать налоги и штрафные санкции на сумму более 641 млн грн.

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