Детонация на полигоне в Хмельницком: следствие проверяет две версии

Следствие проверяет две версии неконтролируемой детонации боеприпасов на военном полигоне возле Хмельницкого – возможные нарушения во время перевозки и разгрузки боеприпасов или диверсию.

Об этом сообщили в ГБР.

Как отмечается, детонация на военном объекте произошла 31 июля около 11:55 и продолжалась почти до конца дня. По предварительным данным, в момент взрывов пятеро военнослужащих, которые занимались разгрузкой боеприпасов на складе воинской части, пропали без вести.

В ГБР сообщили, что следователи проверяют, могли ли нарушения правил во время перевозки или разгрузки боеприпасов привести к первому взрыву и дальнейшей детонации. Также правоохранители изучают возможность диверсионных действий, целью которых могло быть уничтожение вооружения.

Во время поисковых работ на месте происшествия обнаружили фрагменты тел. Их передали на судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы для установления личностей погибших.

В результате взрывов восемь военнослужащих получили травмы различной степени тяжести. Угрозы их жизни нет. Информации о пострадавших среди гражданских не поступало.

Следователи ГБР уже допросили командование, военнослужащих части и пострадавших, а также изъяли документы относительно хранения, транспортировки и разгрузки боеприпасов. Сейчас ГСЧС продолжает разминирование территории за пределами военного объекта. После завершения работ на полигоне планируют создать специальную комиссию для дальнейшего осмотра места происшествия.

Уголовное производство открыто по факту нарушения правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами повышенной опасности, что повлекло травмирование нескольких лиц (ч. 2 ст. 414 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Напомним, днем 31 июля на полигоне одной из воинских частей возле Хмельницкого произошло чрезвычайное событие, которое вызвало серию взрывов и детонацию. Ранее в Силах специальных операций ВСУ сообщали, что в результате инцидента ранения получили четверо военнослужащих, а с несколькими другими бойцами была потеряна связь.

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