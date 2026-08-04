Зеленский анонсировал новые операции СБУ и кадровое очищение службы

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке новых операций Службы безопасности Украины по противодействию российской агрессии, а также о кадровом очищении структуры.

Соответствующий пост появился в соцсетях главы государства после разговора с временно исполняющим обязанности руководителя СБУ Александром Покладом.

«Доклад по нашим операциям противодействия российской агрессии. Хорошие результаты есть у Службы безопасности Украины, и сегодня я согласовал новые операции. Александр Поклад доложил о приоритетах Службы безопасности Украины на август», – сообщил президент.

Кроме того, Зеленский согласовал дальнейшие шаги по очищению внутренней структуры Службы «от тех, кто работает на себя, а не на Украину».

Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский назначил первого заместителя главы Службы безопасности Украины Александра Поклада временно исполняющим обязанности руководителя СБУ.

Кадровые изменения в СБУ произошли из-за того, что экс-руководитель спецслужбы Евгений Хмара был назначен и.о. министра обороны после увольнения Михаила Федорова.

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