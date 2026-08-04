В Крыму российский военный расстрелял сослуживцев и мирных жителей, есть погибшие

В селе Хмельницком в оккупированном Севастополе военнослужащий рф открыл огонь по своим сослуживцам и местным жителям. В результате стрельбы погибли как минимум четыре человека, ещё несколько получили ранения.

Об этом сообщают российские СМИ.

Как отмечается, военный сначала совершил нападение на своих сослуживцев — один из них погиб, ещё один был ранен. После этого нападавший ранил ещё троих человек в селе и убил троих гражданских: двух мужчин в возрасте 71 и 59 лет и 64-летнюю женщину.

Подозреваемого в стрельбе задержали. На месте происшествия работают оперативные службы, следователи и криминалисты, которые устанавливают обстоятельства и мотивы преступления.

Российские оккупационные власти уже заявили о задержании в Севастополе двух граждан рф, которых обвинили в подготовке терактов по якобы заданию украинских спецслужб. По версии российской стороны, они собирали информацию о военных объектах и планировали атаки на объекты критической инфраструктуры.

В соцсетях также распространили данные о вероятном стрелке — им якобы является Максим Алистратов из Саратовской области рф. По сообщениям, в 2022 году он был фигурантом дела о краже из магазина.

Напомним, недавно в Днепропетровской области военнослужащий, который самовольно оставил воинскую часть, открыл огонь по правоохранителям во время проведения обыска. В результате стрельбы ранения получили двое бойцов спецподразделения КОРД.

Также на Буковине мужчина во время проведения следственных действий открыл огонь из охотничьего ружья по полицейским. В результате стрельбы двое правоохранителей получили ранения.

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