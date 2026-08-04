Россия расширяет «теневой флот» СПГ, чтобы обойти будущие ограничения ЕС – FT

Россия в последние месяцы активно расширяет свой «теневой флот» танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), чтобы сохранить экспорт после усиления санкций Евросоюза.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Windward.

13 июля 2026, 15:11 Евросоюз в первой половине 2026 года закупил рекордные объемы СПГ из россии – аналитики Страны ЕС в первой половине 2026 года импортировали рекордный объем сжиженного природного газа из российского проекта Ямал СПГ.

Как отмечается, за последние шесть месяцев как минимум восемь подержанных СПГ-танкеров были проданы и впоследствии начали перевозить российские грузы. Общее количество таких судов выросло до 25, среди которых два новых танкера, построенных на российской верфи «Звезда».

Новый флот должен помочь Москве продолжать экспорт газа после вступления в силу запрета ЕС на импорт российского СПГ в 2027 году. По аналогии с нефтяным «теневым флотом», россия использует суда, связанные с подставными компаниями в Дубае, Гонконге и Сингапуре, а также иностранные флаги удобства.

Часть этих танкеров уже перевозила СПГ с российских объектов, которые находятся под западными санкциями. Четыре недавно приобретенных судна получили новые названия – «Космос», «Орион», «Меркурий» и «Луч» – и перешли под российский флаг.

Издание отмечает, что создать «теневой флот» для СПГ значительно сложнее, чем для нефти, поскольку СПГ-танкеры являются одними из самых технологически сложных судов в мире. Они стоят около $300 млн и требуют специальных систем хранения газа при температуре около -162°C.

Россия также начала строить собственные СПГ-танкеры. Первый из них – «Алексей Косыгин» – уже перевозит грузы с подпавшего под санкции проекта Arctic LNG 2. Второй – «Константин Посет» – был представлен в этом месясяце.

Крупнейшим производителем СПГ в россии остается частная компания Novatek. Ее завод «Ямал СПГ» вместе с проектом Arctic LNG 2 обеспечивают более 65% российского производства сжиженного газа.

По словам экспертов, Москва пытается повторить схему с нефтяным «теневым флотом», однако из-за сложности СПГ-перевозок и зависимости от западных технологий быстрое расширение такого флота может быть ограничено.

Напомним, недавно СМИ сообщали о том, что страны Европейского Союза в первой половине 2026 года импортировали рекордный объем сжиженного природного газа с российского проекта «Ямал СПГ», несмотря на подготовку к полному отказу от газа из рф.

Также известно, что в июле Бельгия стала полностью зависимой от российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за сокращения поставок из других регионов на фоне войны на Ближнем Востоке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.