Оккупанты нанесли удар вблизи рынка в Одессе, есть разрушения и пострадавшие

Российская федерация 4 августа нанесла ракетный удар по пригороду Одессы, вблизи рынка. Есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Телеграм-канале.

«Враг цинично ударил ракетами по пригороду Одессы, по людному месту возле рынка. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. На месте работают экстренные службы», – написал Кипер.

3 августа 2026, 14:58 «У рф не должно остаться альтернативы»: Зеленский сделал заявление о завершении войны Украина будет делать все возможное, чтобы российская федерация завершила войну до конца осени 2026 года, заявил президент Владимир Зеленский.

По предварительным данным, пострадали три человека.

«Это мужчины 42-х, 45-ти и 81-го года. Их состояние врачи предварительно оценивают как средней тяжести», – добавил начальник ОВА.

В настоящее время врачи оказывают раненым всю необходимую помощь. На месте работают соответствующие службы.

Напомним, в ночь на 4 августа российские оккупационные войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре города Сумы. В результате авиаудара как минимум один человек погиб, также есть пострадавшие.

После этого на Сумщине произошло масштабное аварийное отключение света и частично исчезла вода.

Также 3 августа российская армия атаковала Одесскую область. В результате удара возник пожар на одном из транспортных предприятий региона. По последним данным, пострадали по меньшей мере 16 человек.

Кроме этого стало известно, что 4 августа россия атаковала Украину 136 ударными БПЛА различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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