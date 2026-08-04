Оккупанты нанесли удар вблизи рынка в Одессе, есть разрушения и пострадавшие

Российская федерация 4 августа нанесла ракетный удар по пригороду Одессы, вблизи рынка. Есть разрушения и пострадавшие.
Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Телеграм-канале.
«Враг цинично ударил ракетами по пригороду Одессы, по людному месту возле рынка. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. На месте работают экстренные службы», – написал Кипер.
По предварительным данным, пострадали три человека.
«Это мужчины 42-х, 45-ти и 81-го года. Их состояние врачи предварительно оценивают как средней тяжести», – добавил начальник ОВА.
В настоящее время врачи оказывают раненым всю необходимую помощь. На месте работают соответствующие службы.
Напомним, в ночь на 4 августа российские оккупационные войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре города Сумы. В результате авиаудара как минимум один человек погиб, также есть пострадавшие.
После этого на Сумщине произошло масштабное аварийное отключение света и частично исчезла вода.
Также 3 августа российская армия атаковала Одесскую область. В результате удара возник пожар на одном из транспортных предприятий региона. По последним данным, пострадали по меньшей мере 16 человек.
Кроме этого стало известно, что 4 августа россия атаковала Украину 136 ударными БПЛА различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.
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