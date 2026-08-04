СБУ задержала двоих корректировщиков российских обстрелов Запорожья

Правоохранители задержали еще двоих агентов спецслужб российской федерации, наводивших удары армии оккупантов по городу Запорожье.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Телеграм-канале.

Ими оказались безработный уклонист и бывший руководитель цеха снабжения местного оборонного завода.

Как выяснило расследование, злоумышленники действовали порознь, но входили в агентурную группу, имевшую общего единого куратора из рф.

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«Главной задачей, которую перед фигурантами ставил враг, был поиск и передача информации о местных предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а также местах временного базирования Сил обороны», – сообщили в СБУ.

Следствие также установило, что экс-чиновник предприятия ОПК собирал разведданные через своих бывших коллег под видом дружеских разговоров. Кроме того, агент рф отслеживал перемещение украинских войск вблизи передовой, когда ездил на дачу. Избежать подозрений мужчине удалось благодаря статусу многодетного отца.

Другой злоумышленник, скрываясь от мобилизации, почти не выходил из дома, а для сбора разведывательной информации он использовал свою жену.

«По просьбе мужа она сообщала ему о местах сосредоточения личного состава и техники Сил обороны, а также маршрутах их перемещения», – уточнили правоохранители.

Получив необходимые данные, агенты передавали их «связному» от ФСБ, находящемуся на ВОТ Украины. Это их давний знакомый, дистанционно завербовавший обоих фигурантов.

«Во время задержания фигурантов у мужчин изъяли компьютерную технику и смартфоны с доказательствами работы на врага», – добавили в СБУ.

Следователи сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, накануне СБУ задержала в Полтавской области военнослужащего, подозреваемого в работе на российскую военную разведку. Он передавал врагу координаты украинских объектов и помогал корректировать удары рф по местным АЗС.

Также в конце июля был задержан «предатель», собиравший разведданные для подготовки новых российских ударов по объектам энергетики Киева и Житомирской области.

Кроме того, правоохранителями был задержан агент рф, готовивший убийство военного Сил обороны.

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