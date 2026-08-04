Не энергетика: Шмыгаль рассказал, куда будет бить рф этой зимой

Российская федерация изменила приоритеты при выборе объектов для атак по Украине. Главная цель оккупантов этой зимой не столько энергетика, сколько системы водоснабжения.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль, пишет Politico.

По его словам, путин не отказался от идеи «добить энергосистему и разрушить экономику и производство оружия», однако первоочередно армия рф будет атаковать водоснабжение.

«Сейчас цель россии – уничтожить наше водоснабжение. Прошлой зимой они били по электро- и теплоснабжению, но даже во время отключений электроэнергии можно было выжить, если были газ и вода. Без воды и канализации выжить более трех дней чрезвычайно сложно», – пояснил Шмыгаль.

3 августа 2026, 18:25 Пятая военная зима: готова ли Украина к новым вызовам? Новый Кабмин и СНБО говорят о «планах устойчивости», но готова ли страна к новой военной зиме?Анализируем три ключевых направления, от которых будет зависеть безопасность украинцев: защита неба, развитие сети укрытий и готовность энергетики к новым российским атакам.

Он подчеркнул, что таким образом россия будет пытаться истощить и сломать украинское общество, надеясь, что люди начнут давить на власть. путин, по словам Шмыгаля, до сих пор верит, что украинцы потребуют «подписать капитуляцию».

«Это как двенадцатый раунд боя, и каждый боксер надеется, что первым упадет соперник», – говорит Шмыгаль.

Также министр энергетики напомнил, что рф уничтожила или повредила более 80% украинских электростанций. Однако кампания дальнобойных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам уже вывела из строя около 40% основных нефтеперерабатывающих мощностей россии и вызвала ощутимый дефицит топлива в стране. Поэтому министр выразил надежду, что украинские удары, а также санкции союзников заставят российского диктатора прекратить войну уже этой осенью.

«Если этого не произойдет, Украину ждет еще одна зима массированных атак россии на энергетическую инфраструктуру и водоснабжение», – отметил Шмыгаль и заявил, что подобную зиму страна переживет.

«Мы к ней готовы», – резюмировал министр.

Напомним, недавно эксперты заявляли, что канализационный коллапс в Киеве во время длительных отключений электроэнергии маловероятен, однако серьезной угрозой зимой может стать отсутствие отопления из-за промерзания внутренних труб в домах.

Также руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил о непростой ситуации в энергетическом секторе и предупредил о сложном отопительном сезоне 2026-2027 годов.

А президент Владимир Зеленский предупреждал украинцев об ударах рф по дамбам, мостам и железной дороге.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.