Суд снова продлил обязанности обвиняемым по делу о подкупе Кубракова

Высший антикоррупционный суд продлил до 28 сентября срок действия обязанностей, возложенных на представителя финансовой компании «Системинвест» Олега Татаренко. САП обвиняет его в помощи застройщику Сергею Копыстыре подкупить бывшего вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова.

Такое решение 28 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Апелляционная палата ВАКС взяла под стражу Татаренко с альтернативой 20 млн грн залога. Эти средства поступили на счет ВАКС и он вышел из следственного изолятора. Он обязан: прибывать по первому требованию; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении места жительства и работы; сдать на хранение загранпаспорта; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями.

Позже у Татаренко осталось только две обязанности: не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда; сдать на хранение загранпаспорта. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова просил продлить их действие на два месяца.

«Ходатайство прокурора о продлении срока действия обязанностей удовлетворить. Продлить до 28 сентября 2026 года включительно обвиняемому (Татаренко – ред.) срок действия обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК Украины», – говорится в решении.

Также суд продлил до 28 сентября обязательства, возложенные на бывшего директора госпредприятия «Укркоммунобслуживания» Аллу Сушон. У нее такой же перечень обязанностей.

Напомним, по версии стороны обвинения, в течение августа-ноября 2023 года Сергей Копыстыра высказал предложение Александру Кубракову, тогдашнему министру развития общин, предоставить «откат» в размере 2% площади ЖК, который планировали построить в будущем на земельном участке министерства. Речь идет о площади примерно от 4200 до 4900 кв. м.

За это Кубраков должен не вносить изменения и не расторгать договоры между ГП «Укркоммунообслуживание» и частной фирмой «Ситигазсервис», фактически принадлежащей Копистыре. Помощницей в совершении преступления стала директор вышеупомянутого госпредприятия Алла Сушон. Также по данному делу обвиняется представитель финансовой компании «Системинвест» Олег Татаренко.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.