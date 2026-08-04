Цены на нефть выросли из-за неопределенности переговоров США и Ирана

Мировые цены на нефть во вторник, 4 августа, выросли более чем на 2%, поскольку перспективы дипломатического урегулирования конфликта между США и Ираном остаются неопределенными, а перебои с поставками через ключевые морские маршруты продолжаются.

Об этом сообщает Reuters.

14 марта 2026, 12:25 Крупнейшие в мире импортеры нефти: как распределяется объем закупок между странами Самые крупные в мире импортеры нефти. Сколько нефти закупают Китай, США, Индия и страны Европы – на инфографике.

Октябрьские фьючерсы на нефть Brent по состоянию на 09:44 по Гринвичу подорожали на 2,71% – до 86,04 доллара за баррель, частично отыграв падение на 7% днем ранее. Американская нефть WTI выросла на 2,14% – до 82,06 доллара за баррель после более чем 5-процентного снижения накануне.

Накануне рынок отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон отложил новые удары по Ирану из-за якобы переговоров по прекращению войны и урегулированию ситуации вокруг Ормузского пролива. В то же время в понедельник представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг эти слова, заявив, что никаких переговоров с США не ведется и встречи не запланированы.

Аналитик UBS Джованни Стауново отметил, что цены поддерживают новые атаки на суда в Ормузском проливе и ограниченное движение танкеров. По его словам, хотя добыча на Ближнем Востоке частично восстановилась, она все еще не достигла довоенных уровней, что сохраняет дефицит предложения на рынке.

По данным Reuters, Иран настаивает на получении контроля над судоходством, входящим в Ормузский пролив, и возможности вмешиваться в движение судов в рамках плана, который обсуждается с Оманом для восстановления работы стратегического водного пути.

Во вторник британское агентство по морской безопасности UKMTO также сообщило об инциденте у побережья Омана, где грузовое судно заявило о попадании неизвестного снаряда.

В Goldman Sachs прогнозируют, что в ближайшее время цена Brent будет оставаться в диапазоне 80–90 долларов за баррель, пока не появится определенность относительно нового соглашения между США и Ираном или не произойдет существенная эскалация конфликта.

Напомним, в прошлом месяце цены на нефть выросли более чем на 20% из-за возобновления боевых действий между США и Ираном, а также атак на несколько танкеров у берегов Омана, что усилило опасения относительно безопасности перевозок в Персидском заливе.

Однако накануне мировые цены на нефть резко упали после того, как президент США Дональд Трамп решил отложить новый удар по Ирану. Рынки отреагировали снижением цен более чем на $4 за баррель.

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