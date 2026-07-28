В Харьковской ОВА отрицают информацию об уничтожении всех АЗС на трассе до Полтавы

В Харьковской области нет дефицита топлива. Информация о том, что на трассе от Харькова до Полтавы не осталось ни одной действующей АЗС, не соответствует действительности.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

«Отдельно подчеркиваю: информация некоторых СМИ о том, что на трассе от Харькова до Полтавы не осталось ни одной действующей заправки, не соответствует действительности», – отметил Синегубов.

Также в ОВА подчеркнули, что сейчас ситуация с топливом в регионе остается стабильной, несмотря на сообщения отдельных СМИ о якобы полном уничтожении заправок.

Напомним, накануне депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщал о том, что в Харьковской области в результате российских ударов уничтожено более 80 автозаправочных станций. В частности, на участке трассы Харьков – Полтава якобы не осталось ни одной действующей АЗС.

Также известно, что недавно в разведке сообщили, что российское командование приказало своим подразделениям усилить удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и транспорту в прифронтовых и приграничных районах Украины. Целями атак могут стать АЗС, грузовики, автобусы и легковые автомобили.

Только за последний месяц российские войска атаковали около 100 автозаправочных станций различных сетей в Украине.

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