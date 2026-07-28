Начало августа может стать самым жарким периодом лета в Украине – синоптик

Общество
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Синоптики предупреждают о возвращении жары после кратковременного похолодания. По прогнозам, первая декада августа может стать самым жарким периодом за все лето.
Фото getty images

В Украине после кратковременного похолодания в конце июля ожидается новая волна жары. Первая декада августа может стать самым жарким периодом нынешнего лета.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

Жара в последний день июня установила рекорды сразу в 11 областных центрах30 июня в Украине зафиксировали новые температурные рекорды. В 11 областных центрах дневные максимумы превысили исторические значения для этой даты на 0,1–4,2°C.

По его словам, в ближайшее время Украину пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, грозы, местами град и шквалы. После этого температура воздуха снизится до комфортных значений.

В частности, 28 июля по Украине ожидаются осадки и усиление ветра, а температура днем составит около +22…+27°. В среду и четверг, 29–30 июля, в стране прогнозируют сухую и солнечную погоду с температурой ночью +11…+16°, днем до +22…+27°.

В то же время уже в конце июля в регион начнет поступать субтропический воздух. По прогнозам моделей, с началом августа температура постепенно будет расти, а вместе с этим повысится уровень пожарной опасности.

«Прогностические модели настойчиво предупреждают – первая десятидневка августа может стать у нас самым жарким периодом нынешнего лета», – подчеркнул Постригань.

По его словам, точная интенсивность будущей жары еще уточняется, однако украинцам уже стоит готовиться к возвращению высоких температур.

Синоптик также отметил, что вместе с жарой будет расти и пожарная опасность в экосистемах. По его словам, длительные периоды аномально высоких температур в последние десятилетия стали более частыми и продолжительными.

Напомним, аномальная жара фиксируется в Европе еще с мая, а июнь 2026 года стал самым жарким в Западной Европе за всю историю наблюдений. В частности, только за последнюю неделю июня во Франции зарегистрировали 2025 смертей.

Согласно официальным данным мониторинговой сети EuroMOMO, в целом в странах Европы зафиксировали более 10 тысяч случаев избыточной смертности во время рекордной жары, которая накрыла западную часть континента в конце июня.

А недавно сообщалось, что Бельгия зафиксировала самый высокий в Европе уровень избыточной смертности во время июньской волны жары. В стране в период жары и первые дни июля умерли примерно на 2 тысячи человек больше, чем обычно.

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