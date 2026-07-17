Оператор телесуфлера Трампа заработал более $100 тысяч на ставках по его выступлениям – СМИ

Многолетнего оператора телесуфлера президента США Дональда Трампа Габриэля Переса отстранили от работы после подозрений в использовании служебной информации для ставок на содержание президентских речей. Это произошло после того, как выяснилось, что оператор мог заработать на этом до 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По данным собеседников издания, федеральные следователи Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) установили, что Перес делал ставки на платформе Kalshi относительно того, какие слова, фразы или темы прозвучат в выступлениях Дональда Трампа. Речь идет о более чем десятке президентских речей, а полученная прибыль, по оценкам следствия, превысила 100 тысяч долларов.

Подозрительную активность обнаружила сама платформа Kalshi, которая сообщила о ней регулятору. В компании заявили, что их система мониторинга зафиксировала необычные ставки.

После публикации материала ABC News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Габриэля Переса отправили в неоплачиваемый административный отпуск. По ее словам, президент Дональд Трамп назвал ситуацию «позором» и лично принял решение об отстранении сотрудника.

В Белом доме также подчеркнули, что все работники обязаны соблюдать строгие этические нормы.

По информации ABC News, Перес работает оператором телесуфлера Трампа с 2016 года и имеет доступ почти ко всем подготовленным текстам президентских выступлений, нередко получая финальные правки непосредственно от главы государства.

Источники утверждают, что Перес уже общался с федеральными регуляторами и признал часть сделок. В то же время федеральные прокуроры Манхэттена решили не открывать уголовное производство. Сейчас стороны обсуждают возможность урегулирования дела, которое может предусматривать возврат полученной прибыли и запрет на подобные операции в будущем.

Напомним, ранее сообщалось о том, что трейдеры провернули сделки на $580 млн всего за 15 минут до того, как Дональд Трамп обвалил цены на нефть своим заявлением о перемирии с Ираном.

Также в апреле в США задержали военного элитного подразделения, который зарабатывал на ставках с помощью секретных данных. Зная секретную информацию о предстоящем аресте Мадуро, он воспользовался этим и поставил деньги на платформе Polymarket.

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