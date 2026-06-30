Сырский предупредил о возможном наступлении россии на Черниговщину

Российская федерация готовит новое наступление и может со своей территории нанести удар по Черниговской области.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью ТСН.

30 июня 2026, 16:50 Северный сценарий: какие новые угрозы россия готовит для Украины Россияне могут готовить наступление на Черниговщину. Главная цель – растянуть украинские резервы и увеличить линию фронта.

По его словам, российский диктатор владимир путин поставил задачу своему Генштабу просчитать разные варианты ведения наступательной операции, в том числе и с территории Беларуси. При этом Сырский сомневается, что режим Александра Лукашенко согласится на такой вариант.

«Самый вероятный вариант, и это подтверждается некоторыми данными, – возможны наступательные действия на севере из Брянской области. Это реалистичный вариант, и, конечно, мы к этому готовимся...Наступление не на Киев, а в Черниговскую область. С целью захвата территорий, продвижения вглубь, чтобы отвлечь наши войска с важных направлений», – сказал главком.

Сырский добавил, что враг таким образом планирует растянуть линию фронта и лишить Украину резервов.

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ сообщил, что защиту северной границы Украины усилят новые беспилотные части. Кроме того, он анонсировал масштабирование экспериментальных средств противодействия дронам рф

Стоит также отметить, что месяц назад президент Владимир Зеленский заявил, что руководство страны, разведка и военные знают о пяти российских сценариях расширения войны через север Украины и готовят ответы на каждый из них.

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