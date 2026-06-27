Пентагон не успел использовать более 900 млн долларов, выделенных на военную помощь Украине

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Пентагон не использовал 910 млн долларов, выделенных на военную помощь Украине по программе USAI. Согласно отчету аудиторов, эти средства уже нельзя направить на новые контракты.
Getty Images

Министерство обороны США не успело использовать 910 миллионов долларов, которые были предусмотрены для военной помощи Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Об этом говорится в отчете аудиторов Operation Atlantic Resolve.

Закупка американского оружия для ВСУ через PURL: сколько денег внесли союзникиВ этом году в рамках инициативы PURL необходимо собрать 15 миллиардов долларов на закупку американского вооружения для украинских военных. Пока что собрано лишь около 1 миллиарда. Подробнее – на инфографике.

Согласно документу за первый квартал 2026 года, эти средства больше не могут быть использованы для заключения новых контрактов с американскими производителями вооружения, поскольку истек установленный срок для принятия новых финансовых обязательств.

В то же время это не означает, что деньги потеряны. По правилам Пентагона, просроченные ассигнования могут использоваться еще в течение пяти лет для покрытия дополнительных расходов по контрактам, которые были заключены ранее.

Всего с февраля 2022 года Конгресс США выделил в рамках программы USAI 33,51 млрд долларов на поддержку обороноспособности Украины.

По состоянию на март 2026 года:

  • 19,21 млрд долларов (57%) уже потрачено на вооружение и услуги, которые переданы Украине;
  • 13,49 млрд долларов распределено на выполнение действующих контрактов с производителями;
  • еще 110 млн долларов остаются нераспределенными.

Программа USAI была создана Конгрессом США в 2014 году после оккупации Крыма. В отличие от механизма Presidential Drawdown Authority, который позволяет передавать вооружение со складов американской армии, USAI предусматривает закупку новой военной техники, боеприпасов и оборудования напрямую у оборонной промышленности США.

Напомним, 17 июня Соединенные Штаты объявили о выделении более 1 млрд долларов гуманитарной и чрезвычайной помощи через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП). Часть этой помощи будет направлена на поддержку Украины и других стран с серьезными гуманитарными потребностями.

При этом недавно США впервые официально подтвердили в совместном документе, что больше не выступают «нейтральным посредником» в российско-украинской войне, а открыто поддерживают Киев.

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