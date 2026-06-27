Пентагон не успел использовать более 900 млн долларов, выделенных на военную помощь Украине

Министерство обороны США не успело использовать 910 миллионов долларов, которые были предусмотрены для военной помощи Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Об этом говорится в отчете аудиторов Operation Atlantic Resolve.

21 апреля 2026, 19:21 Закупка американского оружия для ВСУ через PURL: сколько денег внесли союзники В этом году в рамках инициативы PURL необходимо собрать 15 миллиардов долларов на закупку американского вооружения для украинских военных. Пока что собрано лишь около 1 миллиарда. Подробнее – на инфографике.

Согласно документу за первый квартал 2026 года, эти средства больше не могут быть использованы для заключения новых контрактов с американскими производителями вооружения, поскольку истек установленный срок для принятия новых финансовых обязательств.

В то же время это не означает, что деньги потеряны. По правилам Пентагона, просроченные ассигнования могут использоваться еще в течение пяти лет для покрытия дополнительных расходов по контрактам, которые были заключены ранее.

Всего с февраля 2022 года Конгресс США выделил в рамках программы USAI 33,51 млрд долларов на поддержку обороноспособности Украины.

По состоянию на март 2026 года:

19,21 млрд долларов (57%) уже потрачено на вооружение и услуги, которые переданы Украине;

13,49 млрд долларов распределено на выполнение действующих контрактов с производителями;

еще 110 млн долларов остаются нераспределенными.

Программа USAI была создана Конгрессом США в 2014 году после оккупации Крыма. В отличие от механизма Presidential Drawdown Authority, который позволяет передавать вооружение со складов американской армии, USAI предусматривает закупку новой военной техники, боеприпасов и оборудования напрямую у оборонной промышленности США.

Напомним, 17 июня Соединенные Штаты объявили о выделении более 1 млрд долларов гуманитарной и чрезвычайной помощи через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП). Часть этой помощи будет направлена на поддержку Украины и других стран с серьезными гуманитарными потребностями.

При этом недавно США впервые официально подтвердили в совместном документе, что больше не выступают «нейтральным посредником» в российско-украинской войне, а открыто поддерживают Киев.

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