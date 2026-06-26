США отказались от роли «нейтрального посредника» в войне и поддерживают Украину – Макрон

Соединенные Штаты впервые официально подтвердили в совместном документе, что больше не выступают «нейтральным посредником» в российско-украинской войне, а открыто поддерживают Киев.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время брифинга на саммите Франция–Италия.

«Впервые США подписали вместе с нами текст, в котором четко сказано, что они больше не являются нейтральными посредниками, а вместе с нами поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, военную и энергетическую помощь, а также санкции против россии», – сказал президент Франции.

Макрон подчеркнул, что это свидетельствует о существенном сближении позиций США, Канады, Японии и европейских союзников относительно поддержки Украины.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что американский лидер Дональд Трамп в частном разговоре призвал президента Украины Владимира Зеленского действовать «смелее» в отношении россии.

Также ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негря во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что время не на стороне Москвы, поэтому руководство рф должно заключить мирное соглашение с Украиной.

Позже стало известно, что в Государственном департаменте США считают, что Украина находится в моменте, когда ей удалось перехватить инициативу в войне против россии и изменить динамику боевых действий в свою пользу.

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