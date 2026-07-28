Украина значительно опережает США в производстве дронов: в Пентагоне рассказали о масштабах

Украина опережает США по масштабам производства боевых беспилотников, несмотря на попытки Вашингтона быстро развить собственную индустрию дронов. В частности, Киев в этом году может изготовить до 7 миллионов малых FPV-дронов, тогда как американская программа пока заказала менее 200 тысяч единиц.

Об этом заявил руководитель программы Пентагона по развитию дронов Тревис Мец в интервью Reuters.

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Как отмечается, Украина в этом году планирует изготовить от 6 до 7 миллионов малых ударных FPV-дронов, что составляет примерно 500 тысяч беспилотников ежемесячно. Для сравнения, американская программа Пентагона стоимостью $1,1 млрд к февралю будет иметь заказано в общей сложности менее 200 тысяч дронов.

В то же время США усложнили развитие собственного производства из-за новых требований к комплектующим. Пентагон ввел правила, согласно которым военные беспилотники должны производиться из американских деталей. Конечной целью Вашингтон называет создание полностью внутренней цепочки поставок для малых беспилотных систем.

Мец признал, что самой большой проблемой для США остаются труднодоступные компоненты, в частности полупроводники. По его словам, большинство дронов, которые закупались на первом этапе программы, вероятно, содержали китайские двигатели.

Несмотря на нынешнее отставание, представитель Пентагона заявил, что США в будущем могут сравняться с Украиной в сфере беспилотников.

«Я не вижу причин, почему мы не должны стать мировыми лидерами и в этом направлении», – сказал он.

Также Мец сообщил, что шесть украинских компаний, приглашенных к испытаниям программы Gauntlet II на базе Форт-Карсон в Колорадо, должны создать совместные предприятия с американскими производителями. Это является условием для получения будущих заказов.

По замыслу Пентагона, такое сотрудничество должно помочь перенести украинский боевой опыт в производственные мощности США, а не зависеть от импорта готовых беспилотников.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность получения доступа к украинским технологиям и правам интеллектуальной собственности в рамках потенциального соглашения по беспилотникам, которое сейчас находится на этапе политического согласования на самом высоком уровне.

Также недавно на полях саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский подписал двусторонние соглашения о сотрудничестве в формате Drone Deal с Данией и Нидерландами. Ранее такие же договоренности были заключены с Эстонией и Литвой.

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